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Şehir Tiyatroları Açıkhava Yaz Oyunları başlıyor

Şehir Tiyatroları'nın gelenek haline getirdiği Yaz Oyunları 2 Haziran Cumartesi günü tiyatroseverlerle buluşacak.

DHA | 23.05.2018 - 16:06..
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Sezon boyunca beğeniyle izlenen Cibali Karakolu, Ay Işığında Şamata, Bizim Aile oyunlarının yer aldığı Yaz Oyunları, 2 - 9 Haziran tarihleri arasında saat 21.15’te Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Cibali Karakolu 2-3 Haziran’da, Ay Işığında Şamata 6 Haziran’da ve Bizim Aile 8-9 Haziran’da seyirciyle buluşacak.

Şehir Tiyatroları Açıkhava Yaz Oyunları başlıyor

CİBALİ KARAKOLU

Cibali Karakolu hali hazırda varlığını koruyan pek çok gerçeğe ışık tutarak geçmişten günümüzü yansıtan eleştirel bir ayna olmayı başarıyor.

Öğrenilmiş kadın erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik, toplumsal ve politik yaşama dair eleştirilerle biçimlenen oyun, güldürmek kadar yeniden cevaplanması gereken pek çok soruyu da beraberinde getirmektedir.

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