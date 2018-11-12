Şehirlerin sorunlarına 'akıllı' çözüm

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, bugün dünya nüfusunun yüzde 55’i şehirlerde yaşıyor ve bu oran gelecek 30 yılda yüzde 68’e yükselecek. Başka bir ifadeyle şehirli nüfusuna 2,5 milyar kişi daha eklenecek. Akıllı şehirlerde amaç, gelişen ve yenilenen bilgi ve iletişim teknolojilerinin kentsel hizmetlerde merkeze alınması olarak ifade edilirken, 2025 yılına kadar akıllı şehirler sayesinde gelişecek işlerin pazar değeri ise 3,3 trilyon dolar olarak tahmin ediliyor.

ÇEŞİTLİ HİZMETLER SUNULACAK

Akıllı teknolojilerle donatılan şehirler, kaynakları etkin ve daha akıllıca kullanılmasını sağlarken maliyet ve enerji tasarrufu yapılmasına, hizmet sunumu ve yaşam kalitesinin geliştirilmesine ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı yapıyor. Mckinsey Küresel Enstitüsü’nun "Akıllı şehirler: Daha yaşanabilir bir gelecek için dijital çözümler" adlı araştırmasına göre, güvenlik, sağlık, hareketlilik, enerji, su, ekonomik kalkınma ve konut, atık ve vatandaşlık hizmetleri alanındaki akıllı uygulamalar şehirleri daha sürdürebilir hayatın yaşandığı yerler haline getirecek.

Söz konusu uygulamaların hayata geçirilmesiyle, 2025'de suç oranları yüzde 30-40 düşecek, ulaşımda harcanan vakit günlük 15 ila 30 dakika arası azalacak, kişi başı günlük 25-80 litre arası su tasarruf edilecek, acil vakalara müdahale zamanı yüzde 20-35 hızlı olacak ve vatandaşların yaşam masrafları yüzde 1-3 azalacak, sağlık hizmetleri için harcanan vakitten yüzde 45-65 tasarruf sağlanacak, dizel araçlardaki egzoz emisyon oranı yüzde 8-15 arası düşecek ve hızlı müdahale ile 5 milyonluk bir şehirde yılda 30 ile 300 kişinin hayatı kurtarılacak.

AKILLI ŞEHİRLERDE GÜVENLİK ARTACAK

Akıllı teknolojilerle donatılan şehirlerde yaşayanların güvenlikleri artarken, polisin acil durumda müdahalesi hızlanacak. Gelecekte, teknoloji ile şehirlerin gerçek zamanlı suç haritasının çıkarılması, caddelerin anlık akıllı olarak izlenmesi ve birbirine bağlı güvenlik sistemleriyle kitle yönetiminin daha da yaygınlaşması bekleniyor.

SAĞLIK HİZMETLERİNİN KALİTESİ YÜKSELECEK

Teletıp, uzaktan hasta izleme, giyilebilir teknolojiler, ilk yardım uyarıları, gerçek zamanlı hava kalitesi bilgisi, bulaşıcı hastalık gözetimi, veriye dayalı halk sağlığı, anne ve çocuk sağlığı uygulamaları daha da ön plana çıkacak. Geliştirilecek daha fazla "akıllı" uygulamalarla şehirlerde yaşayanlara verilecek sağlık hizmetlerinin kalitesi artırılacak.

TRAFİKTE KAYBEDİLEN ZAMAN AZALACAK

Nüfus artışının bir sonucu olarak gelecek yıllarda 2,5 milyar insan daha şehirlerde yaşamasıyla, ulaşım sistemleri sorun olmaya devam edecek. Fakat, ulaşımın "akıllı" teknolojilerle donatılmasıyla, trafikte kaybedilen zaman, yakıt tüketimi ve karbon salımı düşecek. Akıllı teknolojilerin sunduğu gerçek zamanlı toplu taşıma bilgisi, dijital olarak toplu taşıma ücreti ödeme, otonom araçlar, ulaşım altyapısının bakımını gözeten uygulamalar, akıllı trafik sinyalleri, akıllı park, araç paylaşımı ve bisiklet paylaşımına yönelik uygulamalar şehirlerin hareketliliğinde (mobilite) ön plana çıkacak.

Bilgi teknolojileri sayesinde şehirlerin belirli kesimlerine yerleştirilen sensörlerden toplanan hız, konum ve benzeri bilgiler, trafiğin sıkıştığı anlarda alternatif çözümler oluşturulmasına imkan verecek. Kısaca, akıllı şehirlerde vatandaşların hareketliliği artırılacak ve şehir ekonomilerine katkı sağlayacak uygulamalar ön plana çıkacak.