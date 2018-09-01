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Şehit Adem Güven'in annesi: Hainleri sevindirmeyeceğim

Batman'da şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven için tören düzenledi. Şehidin annesi, "Bir oğlum daha olsa yine gönderirim" dedi.

İHA | 01.09.2018 - 03:52..
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Şehit Adem Güven'in annesi: Hainleri sevindirmeyeceğim

25 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven, Batman'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Cenazesi memleketi Samsun'a getirilen Güven'in mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehit Adem Güven'in annesi: Hainleri sevindirmeyeceğim


"AĞLAMAYACAĞIM"

Diyarbakır'da yapılan törenin ardından cenaze TSK'ya ait askeri kargo uçağıyla Samsun'a getirildi. Cenazenin Çarşamba ilçesine ulaşmasıyla şehit Adem Güven'in yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Güven'in annesi Saime Güven ise teröristleri sevindirmeyeceğini dile getirerek, "Hainlere inat ağlamayacağım. Bir oğlum daha olsa yine gönderirim" dedi.

Anne Güven daha sonra cenaze aracına binerek oğlunun cenazesiyle birlikte hastaneye gitti.

Şehit Adem Güven'in annesi: Hainleri sevindirmeyeceğim

Şehit Adem Güven'in annesi: Hainleri sevindirmeyeceğim


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