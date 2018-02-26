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Şehit aileleri Mehmetçiğe destek için sınırda

Eren Bülbül ve Ömer Halisdemir'in yakınlarının da aralarında bulunduğu bir grup şehit ailesi, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'ın Hassa ilçesine gitti.

AA | 26.02.2018 - 15:16..
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15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmeye çalışan Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Ömer Halisdemir, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde şehit olan polis Ahmet Alp Taşdemir, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya, Tunceli-Pülümür karayolunda şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminde helikopterden atılan bomba sonucu şehit olan veteriner Ramazan Konuş ve teröristler tarafından şehit eden 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün yakınları sınıra gitti.

Şehit aileleri Mehmetçiğe destek için sınırda

"YÖRÜK TEYZE"YE ZİYARET

Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere kurban kesen ve bu görüntüleri sosyal medyaya da yansıyan "Yörük Teyze" lakaplı Döndü Deveci'yi de Suriye sınırındaki çadırında ziyaret eden şehit yakınları, Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerince Hassa ilçesinde ağırlandı.

HALİSDEMİR'İN BABASININ ELİNİ ÖPTÜ

Yörük Teyze, karşıladığı şehit yakınlarına tek tek sarıldı, Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'in elini öptü.

Hasan Hüseyin Halisdemir, Deveci'ye "Annelerin eli öpülür, benim elini öpmem lazım." dedi. Deveci ise Halisdemir'e "Ben öptürmem" diyerek sarıldı.

Şehit aileleri Mehmetçiğe destek için sınırda

KARDEŞİ DE ORADAYDI

Ağabeyinin üniformasını giyen Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir de Deveci'nin elini öptü. Deveci, daha sonra şehit aileleri için 6 kurban kesti, Soner Halisdemir'in alnına kan sürdü.

Koyunlardan biri ise şehit polis Ahmet Alp Taşdemir'in cenaze namazını da kıldıran babası imam İbrahim Taşdemir tarafından kesildi.

Şehit aileleri Mehmetçiğe destek için sınırda

"HAİNLERE KARŞI SAVAŞMAYA HAZIRIM"

Deveci, şehitler için sürekli dua ettiğini, onlarla çok gurur duyduğunu dile getirdi.

Hasan Hüseyin Halisdemir de Mehmetçik'e moral için geldiklerini söyledi.

Mehmetçik ile savaşmaya hazır olduğunu belirten Halisdemir, "Askerlerimizle birlikte hainlere karşı savaşmaya hazırım. Eğer devletimiz kabul ederse ben şu anda hazırım, kalmayı da düşünüyorum ve Mehmetçiklerle kucak kucağa gidip savaşmaya hazırım. Bütün şehitlerimizin kanını almaya hazırım." diye konuştu.

Şehit aileleri Mehmetçiğe destek için sınırda

"ANNELER HALİSDEMİR'İN İSMİNİ YAŞATIYOR"

Ömer Halisdemir'i vatan için yetiştirdiğini, vatan için de şehit verdiğini anlatan Halisdemir, "Bütün Türk halkına bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Bütün Türk annelerine teşekkür ediyorum. Anneler Ömer Halisdemir'in ismini yaşatıyorlar." dedi.

Soner Halisdemir de tüm şehit ailelerinin selamlarıyla geldiklerini söyledi.

Şehit aileleri Mehmetçiğe destek için sınırda

Halisdemir, Mehmetçik'in her daim yanında olduklarını kaydederek, şunları söyledi: "Ordumuzla, Mehmetçiğimizle, devletimizle, milletimizle bir yumruk olarak moral ve güç vermeye geldik. Şehitlerimizin bıraktığı emaneti biz aldık. Buraya savaşmaya geldik. Vatanımızı, milletimizi, sancağımızı korumaya geldik. Zeytin Dalı Harekatı başladığında askerlerimiz telsizden 'Ömer Halisdemir burada, Ömer ağabeyimiz burada bizimle ön cephede savaşıyor.' diye konuşuyordu. Bizde Ömer Halisdemirler, Muhammetler bitmez, Erenler bitmez, Fethiler bitmez."

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