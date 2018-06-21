Şehit ailesi: Kandil operasyonu için dua ediyoruz

Şehit Can'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan babası Mehmet Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını belirtti.

"OPERASYONUN BAŞARIYLA SONUÇLANMASI İÇİN DUA EDİYORUZ"

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Kandil operasyonunu da sonuna kadar desteklediklerini ifade eden baba Can, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı olmasını canı gönülden istiyoruz. Operasyonunun başarıyla sonuçlanması için dua ediyoruz, keşke bize görev verilse de biz de gitsek. Allah'ım askerlerin yardımcısı olsun. Şehit ailelerimize şehit annelerimize sabırlar versin. Allah kimseye evlat acısı göstermesin."





"BU ACIYI ANCAK YAŞAYANLAR BİLİR"

Şehit annesi Meryem Can da görevi başındaki askerler için dua ettiğini aktararak, "Elimden duadan başka bir şey gelmiyor. Bu acıyı ancak yaşayanlar bilir. Yüreğimize ancak bu operasyonlar su serpiyor." diye konuştu.