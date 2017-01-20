Şehit ailesine 2 katlı ev yaptırıldı

Merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'ndeki evin anahtarının şehit babası Osman Güler'e teslimi sırasında konuşan Kaymakam Eflatun Can Tortop, Türk halkının bu topraklarda rahatça yaşayabilmesi için birçok canın vatan millet savunmasında kendilerini feda ettiğini söyledi.

ANAHTAR TESLİM EDİLDİ

Şehit babası Güler ile oğlunun şehadet haberini verdikleri sırada tanıştıklarını ve bir eve ihtiyaçları olduklarını belirlediklerini kaydeden Tortop, "Belediyemizin Osman ağabeyimiz için yaptırdığı evin anahtarını teslim ediyoruz. Tekrar baş sağlığı diliyorum, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İnşallah bundan sonra bu coğrafyada barış ve huzur içinde yaşayalım." dedi.

"CANIMI BU VATAN İÇİN FEDA EDERİM"

Duygulu anlar yaşayan baba Güler, "Devletimiz sayesinde bu hale geldik, yeni evimiz oldu. Annesi de kanserden ölmüştü. 3 evladım var, yine olsa yine kendim dahi canımı bu vatan için feda ederim." diye konuştu.

KURAN OKUNDU

Konuşmaların ardından, her biri 100'er metrekare olan iki katlı yeni evin içinde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Bekar olan şehit Güler'in iki kardeşi bulunuyor.