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Şehit annesi madalya alırken bayıldı

Kocaeli Valiliğinde düzenlenen törenle 10 şehit yakını ve 6 gaziye, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Berat alan şehit annelerinden Bilsen Tevlim, baygınlık geçirdi.

DHA | 25.01.2018 - 08:23..
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in annesi Bilsen Tevlim, Devlet Övünç Madalyası aldığı sırada fenalaşarak baygınlık geçirdi. Sağlık ekibinin müdahale ettiği şehit annesinin durumunu iyi olduğu bildirildi.

Şehit annesi madalya alırken bayıldı

ŞEHİT ANNESİ BAYILDI

Konuşmaların ardından Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdimine geçildi. Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in babası Mustafa Tevlim, şehidin oğlu Talha Buğra Tevlim, şehidin eşi Rabiya Tevlim ve annesi Bilsen Tevlim, Devlet Övünç Madalyası'nı Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'dan almak üzere sahneye geldi. Bu sırada şehit annesi Bilsen Tevlim fenalaşarak bayıldı. Sağlık görevlileri şehit annesine müdahalede bulundu. Kendisine geldikten sonra sahne arkasına götürülen şehit annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şehit annesi, madalya alırken bayıldı VİDEO

Şehit annesi madalya alırken bayıldı

DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI ALAN ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER

Şehit Abdülsamed Özen'in babası Hüseyin Özen, Şehit Ahmet Can'ın oğlu Aytuğ Can, Şehit Ali İhsan Çakmak'ın eşi Nilgün Çakmak, Şehit Arif Subaşoğlu'nun babası Mehmet Subaşoğlu, Şehit Emre Kaan Arlı'nın babası Şaban Arlı, Şehit Murat Tevlim'in oğlu Talha Buğra Tevlim, Şehit Oğuzhan Demir'in babası Satılmış Demir, Şehit Ömer Can Açıkgöz'ün babası Fahrettin Açıkgöz, Şehit Raşit Yücel'in babası Ferit Yücel, Şehit Ümit İnan'ın babası Nezir İnan'a, Gazi Halil İbrahim Koşdaş, Gazi Hüseyin Çiçek, Gazi Muhammed Durak, Gazi Osman Kamacı, Gazi Yunus Emre Köse ve Gazi Yüksel Demirkaya'ya Devlet Övünç Madalyası verildi.
Törenin ardından Vali Aksoy, şehit yakınları ile gazi ve yakınlarını bir restoranda öğle yemeğinde ağırladı.

Şehit annesi madalya alırken bayıldı



Şehit annesi madalya alırken bayıldı



Şehit annesi madalya alırken bayıldı



Şehit annesi madalya alırken bayıldı



Şehit annesi madalya alırken bayıldı



Şehit annesi madalya alırken bayıldı

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