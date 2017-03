Şehit astsubay Niğde'de toprağa verildi

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi Düztepe Mevkii'ne personel ve malzeme indiren askeri helikoptere PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Uçak/Helikopter (UH) Teknisyeni Astsubay Başçavuş 33 yaşındaki Gökhan Altınalana, memleketi Niğde’de son yolculuğuna uğurlandı.

"EY SOYSUZLARIN EVLATLARI BİTMEYECEĞİZ"

Şehidin kızı, 5 yaşındaki Evla tabutu öperek babasına veda etti. Yüzbaşı ağabeyi Serkan Altınalana kardeşinin tabutuna sarılarak, "Canım kardeşim yine bahar gelecek. Bu fakir topraklarda yeniden doğacağız. And olsunki bitmeyeceğiz kardeşim. Ey soysuzların evlatları bitmeyeceğiz. Yine yürüyeceğiz. And olsun and olsun." diyerek gözyaşı döktü.

Niğde İl Müftüsü Alaaettin Gürpınar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şehit Astsubay Başçavuş Gökhan Altınalana köy mezarlığına defnedildi.