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Şehit ateşi Niğde'ye düştü

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit olan Astsubay Başçavuş Altınalana'nın acı haberi baba evine ulaştı.

27.03.2017 - 15:39
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Yüksekova İlçesi Düztepe Mevkii'ne personel ve malzeme indiren askeri helikoptere PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Uçak/Helikopter (UH) Teknisyeni Astsubay Başçavuş Gökhan Altınalana’nın ailesi Malatya’dan helikopter ile Niğde’ye geldi.

BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

33 yaşındaki şehit Astsubay Altınalana'nın Niğde Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Özbelde Mevkii 7'nci blokta bulunan baba ocağına Türk Bayrakları asıldı.

Şehit ateşi Niğde'ye düştü

Şehidin babası 59 yaşındaki Mehmet Altınalana, 49 yaşındaki annesi Şerife, eşi Erinç Altınalana 5 yaşındaki kızı Elva, 1.5 yaşındaki oğlu Bora aile yakınları tarafından güçlükle teselli edilebildi.

Şehit ateşi Niğde'ye düştü

Şehit ateşi Niğde'ye düştü

Şehit ateşi Niğde'ye düştü

Şehit ateşi Niğde'ye düştü

Şehit ateşi Niğde'ye düştü

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