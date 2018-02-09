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Şehit babası: Anasız olur, babasız olur, vatansız olunmaz

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda 25 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan, Kilis'te toprağa verildi.

AA | 09.02.2018 - 12:31..
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Şehit babası: Anasız olur, babasız olur, vatansız olunmaz

Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Yılanca köyündeki camide düzenlenen törene, şehidin babası Hanifi, annesi Gülizar Doğan ile kardeşlerinin yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ile şehit yakınları ve diğer ilgililer ile köylüler katıldı.

Şehit babası: Anasız olur, babasız olur, vatansız olunmaz

Tören sırasında şehit yakınları tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, bazı şehit yakınları da "Üzülmeyin, o şehit oldu. Hainleri sevindirmeyin" diye teselli etti.

Tören sırasında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan baba Hanifi Doğan, tabuta sarılarak, "El Bab'a gittin yaralandın. Senin görevini ben tamamlayacağım, o dağlara ben gideceğim." dedi.

Şehit babası: Anasız olur, babasız olur, vatansız olunmaz

"BENİM OĞLUM DA ŞEHİT OLDU"

Köy meydanında gözyaşı döken bazı şehit yakınlarına seslenen yaşlı bir vatandaş da 1998 yılında oğlunun şehit düştüğünü dile getirerek, "Acınızı paylaşıyorum. Ben de şehit babasıyım. Bizi yıldıramazlar. O imansızlar bizi yıldıramazlar. Ben de Mustafamı kaybettim. Kader arkadaşıyız, acını paylaşıyorum. Düşmanı sevindirmeyelim, Allah ordumuza, devletimize güç versin. Allah kahraman ordumuzu karada, havada muzaffer etsin. Anasız olur, babasız olur, evlatsız da oluyormuş ama vatansız olunmaz. Sizden de tek isteğim dik durun, hainleri sevindirmeyin.  O yüzden dik durup o hainler sevindirmeyeceğiz." diye konuştu.

Şehit babası: Anasız olur, babasız olur, vatansız olunmaz

Şehit babası: Anasız olur, babasız olur, vatansız olunmaz

Öte yandan, tören sırasında şehidin akrabası Ali Doğan da sarıldığı şehidin fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı.

Şehit babası: Anasız olur, babasız olur, vatansız olunmaz

"SEN ARTIK ŞEHİTSİN"

Şehidin ağabeyi Mustafa, tabutun başına gelerek, "Ölüm sana yakışmadı ama sen artık şehitsin." diye seslendiği tören sırasında şehidin kardeşi Sedat ise "Hakkını helal et, vatan sağolsun." dedi.

Şehit babası: Anasız olur, babasız olur, vatansız olunmaz

Törene katılan bakanlardan Abdulhamit Gül'ün de bazı askerler gibi duygulandığı ve gözyaşlarına hakim olmaya çalıştığı görüldü.

Şehit babası: Anasız olur, babasız olur, vatansız olunmaz

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın cenazesi, törenin ardından Yılanca köyü mezarlığında defnedildi.

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