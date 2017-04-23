Şehit babasının fotoğrafını öpmeye doyamadı

Diyarbakır’ın Lice İlçesinde 2 yıl önce PKK’lı teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan uzman çavuş Selim Vural’ın mezarını ziyaret eden Malkara Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuran Başkütük ile üyeleri, dualar okuyup karanfil bıraktı.

BABASININ FOTOĞRAFINI ÖPMEYE DOYAMADI

Mezar başındaki Türk bayrağı da değiştirilirken, şehidin eşi Ayşe Vural ile oğlu Berat Vural ile duygusal anlar yaşadı.

Anmada şehidin oğlu Berat Vural’ın, babasının fotoğrafını defalarca öpüp, mezarı başından ayrılmak istememesi yürekleri dağladı.