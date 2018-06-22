Şehit Bayracı'nın naaşı evine getirildi

Ankara'da Vikingler olarak bilinen hırsızlık çetesine operasyon düzenlendi. Çetenin lideri Murat A. ve yanındaki 12 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da freni patlayan kamyon bir düğün konvoyuna daldı. Meydana gelen zincirleme kazada 11 kişi yaralandı.

Kuzey Irak'ta yaralandıktan sonra tedavi altındayken şehit olan Resul Bayracı'nın naaşı baba ocağına ulaştı.

Son yıllarda engellenmeye çalışılan insan ticareti için Fas hükümeti yeni kararı açıkladı. Hükümet, bakanlık nezdinde bir komite kuruyor.

Fas'ta insan ticaretinin engellenmesi için komite kurulacak

Van'da, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı sistemi ve 27. Milletvekili seçimi için çalışma yürüten AK Partililere saldırı gerçekleşti.

Bursa'da uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen kişilerle mahalleli arasında kavga çıktı. Silahlarını ateşleyen uyuşturucu tacirleri 2 kadını yaraladı.

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Hakkari'de 3 ilçede operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde yapılan terör operasyonlarında çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.