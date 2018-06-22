Şehit Bayracı'nın naaşı evine getirildi

Kuzey Irak’ta PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan piyade sözleşmeli Er Resul Bayracı, tedavi gördüğü Van 100'üncü Yıl Hastanesi'nde şehit oldu.
KÖYÜNDE DEFNEDİLECEK
Bayracı’nın cenazesi gece saatlerinde helikopterle baba ocağı Erzincan’ın Tercan ilçesine getirilerek ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
23 yaşındaki Bayracı'nın cenazesi, bugün Cuma namazına müteakiben kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığına defnedilecek.
Şehidin naaşını helikopter ile ilçe stadında Tercan İlçe Kaymakamı Kürşad Karaca, Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Tercan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ercan Bozkurt, şehidin ailesi yakınları ve vatandaşlar karşıladı.