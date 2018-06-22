taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.057
USD
4,7280
EURO
5,4895
ALTIN
192,34
PETR
73,4100

Şehit Bayracı'nın naaşı evine getirildi

Kuzey Irak'ta yaralandıktan sonra tedavi altındayken şehit olan Resul Bayracı'nın naaşı baba ocağına ulaştı.

İHA | 22.06.2018 - 02:23..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kuzey Irak’ta PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan piyade sözleşmeli Er Resul Bayracı, tedavi gördüğü Van 100'üncü Yıl Hastanesi'nde şehit oldu.

Şehit Bayracı'nın naaşı evine getirildi


KÖYÜNDE DEFNEDİLECEK

Bayracı’nın cenazesi gece saatlerinde helikopterle baba ocağı Erzincan’ın Tercan ilçesine getirilerek ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

23 yaşındaki Bayracı'nın cenazesi, bugün Cuma namazına müteakiben kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığına defnedilecek.

Şehidin naaşını helikopter ile ilçe stadında Tercan İlçe Kaymakamı Kürşad Karaca, Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Tercan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ercan Bozkurt, şehidin ailesi yakınları ve vatandaşlar karşıladı.

Şehit Bayracı'nın naaşı evine getirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni sistemle Türkiye'yi neler bekliyor

Yeni sistemle Türkiye'yi neler bekliyor

0
Ankara'da 'Vikingler' çetesi çökertildi

Ankara'da 'Vikingler' çetesi çökertildi

4
Cumhurbaşkanı yeni sistemin inceliklerini anlattı

Cumhurbaşkanı yeni sistemin inceliklerini anlattı

0
Yüklü kamyonun freni patladı konvoya çarptı: 11 yaralı

Yüklü kamyonun freni patladı konvoya çarptı: 11 yaralı

0
Akrabasında otururken evi yandı

Akrabasında otururken evi yandı

0
Hakkari'de 3 ilçede operasyon

Hakkari'de 3 ilçede operasyon

0
HDP'li grup Van'da Ak Partililere saldırdı

HDP'li grup Van'da Ak Partililere saldırdı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM