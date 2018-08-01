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Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in kanı yerde kalmadı

Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’i şehit eden teröristin Mazlum Karakoçan kod adlı Deniz Düzgün olduğu ve iki ay önce düzenlenen operasyonda 7 teröristle birlikte öldürüldüğü açıklandı.

İHA | 01.08.2018 - 09:30..
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DNA TESTİ 2 AY SÜRDÜ

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "2 Haziran 2018 tarihinde Tunceli-Merkez kırsalında etkisiz hale getirilen 7 BTÖ mensubuna ait cesetler üzerinde yapılan DNA incelemesinde, Mazlum Karakoçan kod adlı Deniz Düzgün isimli teröriste ait olan ceset üzerinden alınan DNA örneği ile 26 Eylül 2015 Tarihinde Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’in şehit edilmesi olayı ile ilgili alınan DNA örneğinin eşleşmesi üzerine Mazlum Karakoçan (K) Deniz Düzgün isimli teröristin Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel’in şehit eden terörist olduğu değerlendirilmiştir." denildi.

Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in kanı yerde kalmadı

Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in kanı yerde kalmadı

Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in kanı yerde kalmadı

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