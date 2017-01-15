Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na tepki

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının yerini güneşli havaya bırakmasıyla köylerde karın keyfi çıkarılıyor.

Adana'da CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bir şehit yakını, çelengin üzerindeki yazıyı yırttı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde sevgilisinin adını mumlarla yazmak isteyen maden işçisi evi yaktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Huzurevlerinde 19 bin 818 kişi kalıyor

Türkiye genelinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı huzurevlerinde ve özel huzurevlerinde toplamda 19 bin 818 kişi kalıyor.