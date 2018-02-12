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Şehit emanetine haciz isteyen avukatın Gezi paylaşımları

Afrin'de şehit olan Musa Özalkan'ın emekli ikramiyesine ve aracına haciz işlemi başlatan Avukat Emine Gün'ün Gezi dönemi yaptığı paylaşımları dikkat çekti.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 20:49..
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Şehit emanetine haciz isteyen avukatın Gezi paylaşımları

TSK'nın Suriye'nin Afrin'e kentindeki teröristleri temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndaki ilk şehidi Musa Özalkan olmuştu.

ŞEHİDE BÜYÜK SAYGISIZLIK

Vasiyetinde bile Türkmen çocuklar için anaokulu yapılmasını isteyen Özalkan'a büyük saygısızlık yapıldı.

Bugün Şehit Musa Özalkan'ın emekli ikramiyesi ve aracı için Avukat Emine Gün tarafından haciz işlemi başlatıldı.

AVUKATIN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLARI

O avukat Emine Gün'ün 2013 Haziran'ındaki yani Gezi Parkı eylemleri zamanında sosyal medya paylaşımları da dikket çekti.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Şehit emanetine haciz isteyen avukatın Gezi paylaşımları

Şehit emanetine haciz isteyen avukatın Gezi paylaşımları

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