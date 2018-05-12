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Şehit eşini kamuflajıyla uğurladı, fotoğrafını öptü

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Mustafa Kozak memleketi Manisa'da uğurlandı. Şehidin eşi Rabia Kozak eşinin kamuflajıyla törene katıldı.

DHA | 12.05.2018 - 15:28..
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Şehit Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın cenazesi, Durasıllı Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındıktan sonra törenin yapılacağı Merkez Hamidiye Camii'ne getirildi.

EŞİNİN KAMUFLAJIYLA TÖRENE KATILDI

Cenaze törenine, şehidin eşi Rabia, babası Hasan, annesi Gülşen ve kız kardeşi Sümeyra Kozak ve 5 bini aşkın vatandaş katıldı. Şehit eşi Rabia Kozak, eşinin kamuflajıyla törene katıldı. Rabia Kozak, eşi Mustafa Kozak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu üstünde duran fotoğrafını alıp defalarca öptü.

Şehit eşini kamuflajıyla uğurladı, fotoğrafını öptü

ANNE VE KIZ KARDEŞTEN 'AĞLAMAYACAĞIZ' SÖZÜ

Şehit annesi Gülşen Kozak'ın "Hiç ağlamayacağım. Hainleri sevindirmeyeceğim. Sen ağlayanları hiç sevmezdin. Rabbim seni yanına nail eylesin. Bekle biz de geleceğiz yavrum" diye seslenmesi yürekleri dağladı. Kız kardeşi Sümeyra Kozak ise, "Ağabey sana ölüm hiç yakışmadı. Genç yaşta seni bizden aldılar. Daha sana doyamadım. Ama ağlamayacağız diye söz verdik. Ağlayıp hainleri sevindirmeyeceğiz" diye konuştu. Şehit babası Hasan Kozak da oğlunun resmine bakarak uzun uzun öptü, "Sana doyamadım oğlum" dedi.

Şehit eşini kamuflajıyla uğurladı, fotoğrafını öptü

Öğlende kılınan cenaze namazının ardından şehit Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından omuzlara alındı. Bir süre omuzlarda taşındıktan sonra, tabut cenaze aracına kondu. Dev Türk bayrakları eşliğinde cenaze aracının ardından yürüyen vatandaşlar, terör örgütünü lanetleyen sloganlar attı. Alandan "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sözleri yükseldi. Şehit Kozak, Durasıllı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Şehit eşini kamuflajıyla uğurladı, fotoğrafını öptü



Şehit eşini kamuflajıyla uğurladı, fotoğrafını öptü



Şehit eşini kamuflajıyla uğurladı, fotoğrafını öptü

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