taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.511
USD
4,7547
EURO
5,5836
ALTIN
188,17
PETR
73,1900

Şehit güvenlik korucusu için Hakkari'de tören

Şemdinli'de PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Sait Demirbaş için tören düzenlendi.

DHA | 23.07.2018 - 10:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şemdinli ilçesi Derecik Beldesinin Balkaya Dağları Arguş-2 bölgesine sınırın diğer tarafındaki Avaşin Basyan bölgesinden dün öğle saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi.

2 SÖZLEŞMELİ ER DE YARALANMIŞTI

Saldırıda güvenlik korucusu Sait Demirbaş (46) şehit oldu, 2 sözleşmeli er ile bir güvenlik korucusu da yaralandı. Şehit  güvenlik korucusu Demirbaş için bugün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Şehit güvenlik korucusu için Hakkari'de tören

Törene, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcıları Mehmet Nurullah Karaman, Bekir Abacı, Dağ ve Komanto Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, polis, asker, güvenlik korucuları ve şehidin yakınları katıldı. Şehit güvenlik korucusu Demirbaş'ın cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Şehit güvenlik korucusu için Hakkari'de tören

Ardından şehit güvenlik korucusunun özgeçmişi okundu. Duaların edinmesinin ardından şehit Demirbaş'ın cenazesi, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra  helikoptere konularak memleketi Şemdinli ilçesinin Ortaklar köyüne uğurlandı.

Şehit güvenlik korucusu için Hakkari'de tören

Şehit güvenlik korucusu için Hakkari'de tören

Şehit güvenlik korucusu için Hakkari'de tören

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener'i istifaya sürükleyen kriz

Meral Akşener'i istifaya sürükleyen kriz

230
Mustafa Ceceli'nin Konya konseri iptal edildi

Mustafa Ceceli'nin Konya konseri iptal edildi

55
Alman basını Özil'e kin kustu

Alman basını Özil'e kin kustu

79
Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'nin ilk ifadesi

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci'nin ilk ifadesi

136
Bedelli askerlik görüşmeleri başlıyor

Bedelli askerlik görüşmeleri başlıyor

160
Can Gürzap trafik kazası geçirdi

Can Gürzap trafik kazası geçirdi

49
Almanya ordusu AB'den asker toplayacak

Almanya ordusu AB'den asker toplayacak

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM