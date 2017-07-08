Şehit Halisdemir için Mardin'den Niğde'ye yürüyecek

Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan Veli Güneş, bir elinde adaleti temsil eden terazi, bir elinde reyhan çiçeği ve Midyat toprağı, "Ey Kılıçdaroğlu, asıl adalet, kahraman şehit Ömer Halisdemir'in mezarına yürümektir. Mardin'in Midyat ilçesinden mezarına toprak ve reyhan çiçeği götürüyorum. Vatan sevgisi imandandır. Tüm şehitlerimize rahmet olsun. Hoşgörü dinler ve diller şehri Midyat'tan Veli Güneş." yazılı pankart ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şehit Halisdemir'in posterleri önünde gazetecilere açıklama yaptı.

YARIN YOLA ÇIKACAK

Veli Güneş, 15 Temmuz hain darbe girişimine dikkati çekmek amacıyla FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Halisdemir'in mezarını ziyaret etmek için yürüyeceğini belirterek, yürüyüşe yarın başlayacağını söyledi.





ÇİÇEK BIRAKACAK

Niğde'nin Bor ilçesine zaman zaman yürüyerek, zaman zaman da araç kullanarak 15 Temmuz'da ulaşmayı planladığını kaydeden Güneş, Halisdemir'in mezarına Midyat toprağı ve reyhan çiçeği bırakacağını söyledi.





"KAHRAMAN ŞEHİDİMİZİ ANMAK..."

"Türkiye'nin birlik ve beraberliği, kahraman Halisdemir için Midyat ilçesinden Niğde'ye kadar mezarını ziyaret etmeye gidiyoruz." diyen Veli Güneş, şöyle konuştu: "15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla kahraman şehidimiz Halisdemir'i anmak, diğer şehitler ve gazilerimiz için dış mihraklara karşı Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Süryani'si, Çerkez'i ile birlik ve beraberliğimiz, vatan ve millet için tüm Türkiye'yi hoşgörüye ve birbirini sevmeye davet ediyorum. Herkesi Niğde'ye, şehit Halisdemir'in mezarını ziyaret etmeye davet ediyorum. 15 Temmuzların bir daha yaşanmaması için kahraman şehidimizin mezarını ziyaret edeceğim.

"EY KILIÇDAROĞLU.."

Ey Kılıçdaroğlu, asıl adalet yürüyüşü ve ziyareti kahraman Halisdemir'in mezarını ziyaret etmektir. İstanbul'a boş yürümek değildir."





