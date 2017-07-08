taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.084
USD
3,6188
EURO
4,1253
ALTIN
141,13
PETR
46,7900

Şehit Halisdemir için Mardin'den Niğde'ye yürüyecek

Midyat'ta yaşayan Veli Güneş, 15 Temmuz darbe girişimine dikkati çekmek amacıyla Ömer Halisdemir'in mezarına kadar yürüyeceğini açıkladı.

08.07.2017 - 15:46
  1. Haberler
  2. Gündem

Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan Veli Güneş, bir elinde adaleti temsil eden terazi, bir elinde reyhan çiçeği ve Midyat toprağı, "Ey Kılıçdaroğlu, asıl adalet, kahraman şehit Ömer Halisdemir'in mezarına yürümektir. Mardin'in Midyat ilçesinden mezarına toprak ve reyhan çiçeği götürüyorum. Vatan sevgisi imandandır. Tüm şehitlerimize rahmet olsun. Hoşgörü dinler ve diller şehri Midyat'tan Veli Güneş." yazılı pankart ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şehit Halisdemir'in posterleri önünde gazetecilere açıklama yaptı.

YARIN YOLA ÇIKACAK

Veli Güneş, 15 Temmuz hain darbe girişimine dikkati çekmek amacıyla FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında şehit olan Astsubay Halisdemir'in mezarını ziyaret etmek için yürüyeceğini belirterek, yürüyüşe yarın başlayacağını söyledi.

Şehit Halisdemir için Mardin'den Niğde'ye yürüyecek

ÇİÇEK BIRAKACAK

Niğde'nin Bor ilçesine zaman zaman yürüyerek, zaman zaman da araç kullanarak 15 Temmuz'da ulaşmayı planladığını kaydeden Güneş, Halisdemir'in mezarına Midyat toprağı ve reyhan çiçeği bırakacağını söyledi.

Şehit Halisdemir için Mardin'den Niğde'ye yürüyecek

"KAHRAMAN ŞEHİDİMİZİ ANMAK..."

"Türkiye'nin birlik ve beraberliği, kahraman Halisdemir için Midyat ilçesinden Niğde'ye kadar mezarını ziyaret etmeye gidiyoruz." diyen Veli Güneş, şöyle konuştu: "15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla kahraman şehidimiz Halisdemir'i anmak, diğer şehitler ve gazilerimiz için dış mihraklara karşı Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Süryani'si, Çerkez'i ile birlik ve beraberliğimiz, vatan ve millet için tüm Türkiye'yi hoşgörüye ve birbirini sevmeye davet ediyorum. Herkesi Niğde'ye, şehit Halisdemir'in mezarını ziyaret etmeye davet ediyorum. 15 Temmuzların bir daha yaşanmaması için kahraman şehidimizin mezarını ziyaret edeceğim.

"EY KILIÇDAROĞLU.."

Ey Kılıçdaroğlu, asıl adalet yürüyüşü ve ziyareti kahraman Halisdemir'in mezarını ziyaret etmektir. İstanbul'a boş yürümek değildir."


İlginizi Çekebilir
Cem Özdemir Hamburg'daki protestoları gereksiz buldu
Gezi Parkı olayları sırasında Almanya'dan çıkıp gelen Cem Özdemir, Hamburg'da çıkan olayların yersiz olduğunu ifade etti.
Mahmut Tanal'dan CHP'lilere miting uyarısı
CHP'lilerin sıcak havalarda pikniğe ya da denize gittiğinin farkında olan Mahmut Tanal, Maltepe mitingine çağrı yaptı.
Hava sıcaklıkları artarak, normallerin üzerine çıkacak
Yurt genelinde bunaltan sıcaklar yaşanırken Meteoroloji'den kötü bir haber geldi.
Mersin'de ByLock kullanan 22 kişi gözaltında
İl merkezinde düzenlenen operasyonlar kapsamında adreslerinde bulunamayan 7 kişi her yerde aranıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan ile Trump'ın samimi pozu

Erdoğan ile Trump'ın samimi pozu

211
Aziz Yıldırım'ın Yunanistan tatili başlamadan bitti

Aziz Yıldırım'ın Yunanistan tatili başlamadan bitti

220
Hamburg'da marketler yağmalanıyor

Hamburg'da marketler yağmalanıyor

170
Flash Tv sunucusu Gökhan Taşkın arkadaşını vurdu

Flash Tv sunucusu Gökhan Taşkın arkadaşını vurdu

85
Aysel Tuğluk'un avukatları savcıyı kızdırdı

Aysel Tuğluk'un avukatları savcıyı kızdırdı

42
Manchester United Lukaku'yu transfer etti

Manchester United Lukaku'yu transfer etti

9
Alman polisi Hamburg'da evlere girecek

Alman polisi Hamburg'da evlere girecek

185
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM