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Şehit Halisdemir'in katillerine idam ipi atıldı

Ankara'da FETÖ'cü vatan hainlerinin üzerine idam ipi atan vatandaşlar, "Ömer Halisdemir" sloganları attı.

20.03.2017 - 09:15
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Şehit Halisdemir'in katillerine idam ipi atıldı

Kanlı darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz gecesi, darbeci Semih Terzi'yi öldürerek her şeyi değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili ikinci duruşma bugün gerçekleşiyor.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı adliyeye getirilen darbeci teröristler, vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Şehit Halisdemir'in katillerine idam ipi atıldı

İDAM SEHPASINDA FETO VAR

Darbeci hainlerin üzerine idam ipi atan vatandaşlar, kurulan darağacına FETÖ elebaşı Gülen'in maketini astı.

Şehit Halisdemir'in katillerine idam ipi atıldı

İDAM İPLERİ ATILDI

"Ömer Halisdemir" sloganları atan vatandaşlar, 15 Temmuz gecesi katliam planlayan teröristlerin üzerine idam ipi attı.

Şehit Halisdemir'in katillerine idam ipi atıldı VİDEO

Şehit Halisdemir'in katillerine idam ipi atıldı

Şehit Halisdemir'in katillerine idam ipi atıldı

Şehit Halisdemir'in katillerine idam ipi atıldı

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