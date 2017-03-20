Kanlı darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz gecesi, darbeci Semih Terzi'yi öldürerek her şeyi değiştiren kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili ikinci duruşma bugün gerçekleşiyor.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı adliyeye getirilen darbeci teröristler, vatandaşlar tarafından protesto edildi.
İDAM SEHPASINDA FETO VAR
Darbeci hainlerin üzerine idam ipi atan vatandaşlar, kurulan darağacına FETÖ elebaşı Gülen'in maketini astı.
İDAM İPLERİ ATILDI
"Ömer Halisdemir" sloganları atan vatandaşlar, 15 Temmuz gecesi katliam planlayan teröristlerin üzerine idam ipi attı.
Şehit Halisdemir'in katillerine idam ipi atıldı VİDEO