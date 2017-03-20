Şehit Halisdemir'in katillerine idam ipi atıldı

Başbakan: Erzincan öyle bir evet diyecek ki Avrupa'dan duyulacak

1 Didem Soydan'dan Ahmet Şık paylaşımı Poposunun güzelliğiyle Türkiye'de şöhreti yakalayan Didem Soydan, terör propagandası yapmaktan tutuklanan Ahmet Şık'ı unutmuyor.

2 Çanakkale 1915 Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu Köprüden geçiş ücretinin otomobiller için 15 Euro artı KDV olması planlanıyor.

3 Türkiye’nin Antarktika ekibi sefer notlarını paylaştı Antarktika’da kurulması planlanan Türk üssü için kıtaya gönderilen 9 kişilik ekip çalışmalarına başladı.

4 İstanbul'da hava sıcaklığı artacak Bir yağmurlu bir güneşli olan İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

5 Türkiye'de idamın geri gelmesi AB'yi korkutuyor AB Komisyon Başkanı Juncker, Türkiye'nin AB üyeliği ve Erdoğan'ın Nazi açıklamaları gibi gündemde olan pek çok konuya değindi.

6 Kıbrıs AB vatandaşlarıyla servet kazandı Kıbrıs Rum Kesimi tarafından dağıtılan AB vatandaşlığı ile ülke 4 milyar euronun sahibi oldu.