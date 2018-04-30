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Şehit itfaiyeci Taner Çebi son yolculuğuna uğurlandı

Fatih'te bir otelin saunasında çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan itfaiyeci Onbaşı Taner Çebi için İtfaiye Daire Başkanlığı önünde tören yapıldı.

AA | 30.04.2018 - 15:08..
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Yurt içi ve dışında birçok yangın ve afette onlarca insanın hayatını kurtaran Çebi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Şirinevler'deki evinden görev yaptığı itfaiye aracıyla alınarak Fatih'teki İtfaiye Daire Başkanlığı önüne getirildi.

Şehit itfaiyeci Taner Çebi son yolculuğuna uğurlandı

OĞLU GÖZLERİNİ BABASINDAN BİR AN BİLE AYIRMADI

Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan törende, şehit Çebi'nin öz geçmişi okundu. İtfaiyeci Çebi için son kez yangın duası edildi, helallik alındı.

Şehit itfaiyeci Çebi'nin Babası Mehmet, annesi Tuncay, eşi Ayla ve akrabaları törende göz yaşlarına hakim olamadı.

Şehit Çebi'nin 1,5 yaşındaki oğlu Metehan'ın tören boyunca parmaklarıyla babasının itfaiye binasına asılı fotoğrafını göstermesi katılımcıları gözyaşlarına boğdu.

Şehit itfaiyeci Taner Çebi son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

Şehit itfaiyeci Taner Çebi son yolculuğuna uğurlandı

EDİRNEKAPI İTFAİYE ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLDİ

İstanbul İtfaiyesi önünde düzenlenen törenin ardından şehit itfaiyeci Taner Çebi'nin naaşı, birlikte görev yaptığı arkadaşlarının tekbirleri eşliğinde itfaiye aracıyla cenaze namazı için Fatih Camisi'ne getirildi. Araçtaki bir itfaiyecinin kucağına da Çebi'nin oğlu Metehan oturdu.

Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Çebi'nin cenazesi, Edirnekapı İtfaiye Şehitliği'ne defnedildi.

Şehit itfaiyeci Taner Çebi son yolculuğuna uğurlandı


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