ODTÜ'de şehit Karaman'ın anısına ağaç dikildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın anısına, yüksek lisans eğitimi gördüğü ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Fakültesi bahçesine ağaç dikildi.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, ağaç dikimi öncesinde yaptığı konuşmada, Karaman'ın eşine ve ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

"ANISINI YAŞATMAK İÇİN DİKİYORUZ"

Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne Türkiye'de birlik ve beraberlik içerisinde yaşamak için şehitler verildiğini hatırlatan Kök, "ODTÜ olarak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Öğrencimiz Mehmet İlker Karaman'ın anısını yaşatmak için düzenlediğimiz bu fidan dikimi törenine katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra şehidin ODTÜ'de araştırma görevlisi eşi Duygu Karaman ile Rektör Kök, fakültenin bahçesine şehit Karaman'ın anısına ağaç dikti.

Törene gelen şehidin yakınları, ODTÜ öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci, ellerindeki karanfilleri ağacın dibine bıraktı.