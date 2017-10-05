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Şehit Kılınç son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Abdil Kılınç'ın cenazesine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da katıldı.

05.10.2017 - 17:09
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi esnasında infilak etmesi sonucu şehit düşen sözleşmeli piyade er Abdil Kılınç'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde defnedildi.

Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığına havayolu ile getirilen şehit Kılınç'ın cenazesi, karayolu ile Bolvadin ilçesindeki Çarşı Camisi'ne getirildi.

Şehit Kılınç son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin kardeşleri Osman ile İstanbul'da askerlik görevini yaparken bir süre önce izinli olarak memleketine gelen Ali Kılınç, asker kıyafetleriyle törene katıldı.

Törene katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, burada şehidin babası Bekir Kılınç'a taziyelerini iletti.

Şehit Kılınç son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİDİN DEDESİ FENALIK GEÇİRDİ

Afyonkarahisar Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, ilçeye bağlı Karayokuş köyündeki babaevine götürülerek helallik alındı.

Burada fenalık geçiren şehidin dedesi Abdil Kılınç'a, sağlık ekipleri müdahale etti. Oksijen maskesi takılan şehidin dedesi, tabuta sarılarak ağladı.

Şehidin babası, annesi ve kardeşleri de tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Sarıldığı tabutu bırakmak istemeyen şehidin kız kardeşi Rasime Çelik, "Ne olur onu götürmeyin" diyerek ağladı.

Şehit Kılınç'ın cenazesi, daha sonra köy mezarlığında, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Kılınç son yolculuğuna uğurlandı

CENAZEYE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Vali Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar milletvekilleri, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Orhan Sırma, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehit Kılınç son yolculuğuna uğurlandı

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