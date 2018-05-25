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Şehit korucular için Şemdinli'de tören düzenlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında şehit olan 2 güvenlik korucusu için tören düzenlendi.

İHA | 25.05.2018 - 03:49..
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Şemdinli ilçesine bağlı Yukarı Kayalar mezrası Kırçimenlik Üs bölgesine güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi esnasında PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.

Şehit korucular için Şemdinli'de tören düzenlendi

2 TUGAY'DA TÖREN DÜZENLEDİ

Güvenlik korucuları Ayhan ve Adil Özer için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından helikopterle naaşları helikopterle Şemdinli ilçesine getirildi. Şehit güvenlik korucuları için Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığı'nda da tören düzenlendi.

Buradaki törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkmen, askeri erkan, polis ve kurum temsilcileri katıldı.

Törenin ardından şehitler Ayhan ve Adil Özer’in cenazeleri, defnedilmek üzere Kayalar köyüne uğurlandı.

Şehit korucular için Şemdinli'de tören düzenlendi


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