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Şehit Musa Özalkan'ın vasiyeti için ilk kazma vuruldu

Afrin harekatının ilk şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın vasiyeti üzerine, Telafer'de yapılacak olan ‘Telafer Şehit Musa Özalkan Anaokulu’ için çalışmalar başlatıldı.

İHA | 29.01.2018 - 15:38..
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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, geçtiğimiz Cuma günü Telafer şehidi Özalkan’ın vasiyetini yerine getirmek için, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatı ile Telafer’e gitti.

Şehit Musa Özalkan’ın vasiyetini yerine getirmek üzere istişarelerde bulunan Kılavuz, görüşmeler sonucu resmi prosedürler tamamlanarak anaokuluna tahsis edilen 3 bin 500 metrekarelik arsa teslim aldı.

DEVLET BAHÇELİ TALİMATI VERDİ İLK KAZMA VURULDU

Arsanın teslim alınmasının ardından, iş makineleri ile şehidin vasiyetinin yerine getirilmesi adına ilk kazmayı vuran Olcay Kılavuz’un inşaat alanındaki tabelaya kendi eliyle “Telafer Şehit Musa Özalkan Anaokulu İnşaatı” yazması dikkat çekti.

Şehit Musa Özalkan'ın vasiyeti için ilk kazma vuruldu

Devlet Bahçeli’nin talimatları ile Türkmeneli’ne giden Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, yapılacak olan okul için ilk kazmayı vurdu ve gerçekleştirdiği konuşmada şunları söyledi:

“Kerkük’teki temaslarımızın ardından Türkmen’in vazgeçilmez yurdu, Türk’ün kalesi Telafer’e ulaştık. Şehidimiz Musa Özalkan’ın adını ebedileştirmek, ona olan vefa borcumuzu bir nebze olsun ödemek için vasiyetinde belirttiği gibi Türkmen balalarımız için bir eğitim öğretim yuvası yapımına başlamak için resmi kurumlarla görüşmelerde bulunduk. Yaptığımız görüşmeler ve izlenimlerimiz sonucunda Telafer’de her şeyden evvel şehidimizin vasiyetine uygun bir anaokulu inşa edilmesini kararlaştırdık. Bu doğrultuda, Telafer Eğitim Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı arasındaki resmi yazışmalar tamamlanarak, ’Telafer Şehit Musa Özalkan Anaokulu’nu inşa edeceğimiz, 3 bin 500 metrekarelik bir arsanın tarafımıza tahsisi sağlandı.”

350 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖREBİLECEK

Öğrencilerin vatan, bayrak, din ve millet aşkıyla yetişeceğini temenni eden Kılavuz, "Arsanın inşaata uygun hale getirilmesi, savaş ile üzerinde oluşan moloz yığınının kaldırılması için çalışmalara başladıklarını belirten Kılavuz, “Anaokulu, yaklaşık 350 öğrenci kapasiteli olacak. Binasının inşasına bir an evvel başlayıp, yapımını hızla gerçekleştireceğimiz ’Telafer Şehit Musa Özalkan Anaokulu’nda binlerce Türkmen balası, tıpkı şehidimiz gibi vatan, bayrak, din ve millet aşkıyla yetişecektir. Bu eğitim yuvasından yetişen yavrularımız inanıyoruz ki, Telafer’in, Türkmeneli’nin ve Türk milletinin geleceği olacaktır." dedi.

Şehit Musa Özalkan'ın vasiyeti için ilk kazma vuruldu

Şehit Musa Özalkan'ın vasiyeti için ilk kazma vuruldu

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