taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5944
Euro
6.3754
Altın
1233.7
Borsa
90541.53
Gram Altın
221.844

Şehit oğlunun anısını odasında yaşatıyor

Batman'da şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Recep Turan'ın ailesi, hatırasını yaşatmak için evlerinin bir odasını oğullarına ayırdı.

AA | 29.10.2018 - 08:35..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Turan ailesi, hatırasını yaşatmak için şehit oğullarının eşyalarını ilçeye bağlı Musabeyli köyündeki evlerinin özel olarak düzenledikleri bir odasında sergiliyor.

Şehit oğlunun anısını odasında yaşatıyor

SAATİ BİLE DURUYOR

Türk bayrakları ve şehidin özel eşyalarıyla süslenen odada şehidin plaketleri, beresi, son giydiği postalının yanı sıra, dolabında kıyafetleri ve Turan'ın şehit düştüğünde kolunda bulunan saati de yer alıyor.

Baba Ercan Turan, yaptığı açıklamada, oğlunun acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Oğlunun hatıralarını yaşatmak amacıyla evlerinin bir odasını düzenlediklerini belirten Turan, "Oğlumdan kalan anıları unutmamamız ve başkalarının oğlumun eşyalarını görmesi için bu odayı düzenledik. Oğlum her zaman bizimle beraber yaşayacak." dedi.

Şehit oğlunun anısını odasında yaşatıyor

"VATAN BAYRAK AŞKI SONSUZDU"

Turan, oğlunun kokusunun ve anılarının bu odada yaşayacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Yatak, oğlumun küçük yaştan itibaren kullandığı yatağı. Odada hem sivil eşyaları hem de askeriyede kullandığı eşyaları yer alıyor. Askeri eşyaları, en son giydiği botları, çakmağı, tespihi, plaketleri, resimleri vitrinde duruyor. Yatağı üzerindeki Türk bayrağımız en son tabutuyla gelen bayrağı. Allah razı olsun merak edenler her gün geliyorlar. Odaya girenler duygulanıyor, ağlıyorlar. Bizimle beraber o anı yaşıyorlar."

Oğlunun vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı olduğunu dile getiren Turan, "Oğlumun vatan, bayrak aşkı sonsuzdu. Bizler de her zaman vatan için canımızı vermeye hazırız. Oğlum da bu temenniyle askerliği meslek olarak seçti, Allah'ın takdiriyle şehitlik mertebesine ulaştı." ifadelerini kullandı.

Şehit oğlunun anısını odasında yaşatıyor

Şehit oğlunun anısını odasında yaşatıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Kartal: F.Bahçe'de hocalık neden olmasın

İsmail Kartal: F.Bahçe'de hocalık neden olmasın

154
Merkel kan kaybediyor

Merkel kan kaybediyor

15
Fatih ilk sondaj seferine çıkacak

Fatih ilk sondaj seferine çıkacak

57
Kibariye'nin kızı nişanlandı

Kibariye'nin kızı nişanlandı

6
Sıla: Evlilik haberleri yalan

Sıla: Evlilik haberleri yalan

14
Taraftar Can Bartu Tesisleri'nde bekledi

Taraftar Can Bartu Tesisleri'nde bekledi

28
Aylin Aslım barda kavga etti

Aylin Aslım barda kavga etti

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM