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Şehit Savcı Kiraz kabri başında anıldı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz şehadetinin 3. yılında İstanbul Adalet Sarayı'nda ve kabri başında özlem ve minnetle anıldı.

AA | 30.03.2018 - 13:56..
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İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alındıktan sonra şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehadetinin 3. yılında da unutulmadı.

Şehit Savcı Kiraz kabri başında anıldı

GÖREV YERİNDE VE KABRİ BAŞINDA ANILDI

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 31 Mart 2015'te iki terörist tarafından şehit edilişinin 3. yılında Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi.

Şehit Savcı Kiraz kabri başında anıldı

Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen anma töreninin yanı sıra İstanbul Adalet Sarayı'nda da tören düzenlendi. Törene şehidin babası Hakkı Kiraz'ın yanı sıra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul Valisi Vasip Şahin, HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, bazı HSK üyeleri ile hakim savcılar ve adliye çalışanları katıldı.

Şehit Savcı Kiraz kabri başında anıldı


"HESAP VERECEKLER"

Adalet Bakanı Gül, Bu olayın bütün faillerinin yargı önünde hesap vermesi için büyük bir titizlikle çalışıldığını anlatarak bu konudaki gelişmeleri de hep birlikte takip ettiklerini belirtti.

Şehit Savcı Kiraz kabri başında anıldı


"ELEBAŞLARI HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da eylem talimatını veren yabancı ülkedeki örgüt elebaşılarının tespit edildiğini ve haklarında kırmızı bülten çıkartılarak iade süreçlerinin başlatıldığını vurguladı.

Şehit Savcı Kiraz kabri başında anıldı

"YARDIM VE YATAKLIK EDENLER YAKALANDI"

Fidan, eylemde kullanılan silahı temin eden ve eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarını eylem öncesi saklayan şüphelilerin de tespit edildiğini ve tutuklandığını anımsatarak, eylemde kullanılan silahı temine yönelik aracılık eden şüphelinin de yakalandığını söyledi.

Şehit Savcı Kiraz kabri başında anıldı

MASASI KARANFİLLERLE DONATILDI

Konuşmaların ardından Bakan Gül, şehidin babası Hakkı Kiraz ile diğer katılımcılar, Kiraz'ın şehit edildiği makam odasına geçerek burada dualar okuyup şehidin masasına karanfil bıraktı.

Şehit Savcı Kiraz kabri başında anıldı


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