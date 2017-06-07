Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ismini çocuğuna verdi

Tarsus'a bağlı Ardılı köyünde çobanlık yaparak geçimini sağlayan Yalçın'ın, 31 Mayıs günü "Melikşah" ismini vermeyi düşündüğü ikinci oğlu dünyaya geldi.



Oğlunun nefes almada güçlük çekmesi ve hastaneye yatırılması üzerine nüfus işlemlerini hastane çıkışına bırakan baba Yalçın, akşam saatlerinde Şırnak'ın Şenoba beldesindeki helikopter kazasında 13 askerin şehit olduğu haberini izledi.

TÜMGENERAL AYDIN'A HAYRANDI

Daha önce ismini duyduğu ve gerçekleştirdiği terör operasyonları nedeniyle kendisine hayran olduğu 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da şehitler arasında olduğunu öğrenen Yalçın, eşi ve bebeği hastanedeyken sabah saatlerinde İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek oğlunun ismini "Aydoğan Aydın" olarak kaydettirdi.



Oğlunun nüfus cüzdanını alıp hastaneye giden Yalçın, eşini ve oğlunu hastaneden çıkardı, oğluna şehit Aydoğan Aydın'ın adını verdiğini eve gelince eşi ve ailesine söyledi.



Yalçın; yaptığı açıklamada, 1,5 yaşındaki ilk oğluna İbrahim Ethem ismini eşinin koyduğunu bu nedenle ikinci oğluna isim hakkının kendisinde olduğunu belirterek, son ana kadar ne ad vereceği konusunda tam karar veremediğini söyledi.



Çevredekilerin ısrarla koyacağı ismi sorması üzerine "O zaman olsun bakalım" dediğini anlatan Yalçın, "Kafamda bir şık vardı ancak kimseye aklımdakini söylemedim. 'O zaman olsun, zamanın ne getireceğini bilemeyiz' diye cevap verdim." dedi.

"KEŞKE OĞLUM DA VATAN İÇİN ŞEHİT OLSA"

Oğlunun doğduğu gün helikopter kazasının olduğunu ve 13 şehit verildiğini aktaran Yalçın, şöyle konuştu:



"Şırnak'ta memleketimize hizmet etmiş paşalarımız şehit oldu. Biz de yavrumuzun ismini, paşamızın adını Aydoğan Aydın koyduk. Bu ismi koyduktan sonra 'Bahtı da onun gibi olur, bu isim olmasın' dediler. Ben de 'Ne mutlu keşke vatan için şehit olsa' dedim. Ahirette bize de şefaatçi olur öyle bir şerefe nail olabilmek bizim için gurur."



Aydoğan Aydın'ın Kato Dağı'nda sürdürdüğü operasyonları yakından takip ettiğini vurgulayan Yalçın, "Ne kahraman komutan, Allah kendisinden razı olsun diyorduk. Orada şehit olunca bir gönül bağı oldu ve paşamızın ismini koyduk. Önceden bilemezdik." diye konuştu.



Anne Esra Yalçın da çocuğun isminin konulduktan sonra haberinin olduğunu belirterek, "Babası ne koyarsa kabul edecektim ancak bu şekilde çok isabetli oldu. Çok da mutlu oldum. Ben zaten eve gelince öğrendim." dedi.