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Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ın cenazesi Tokat'a getirildi

Kuzey Irak’taki operasyonlar sırasında PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın naaşı memleketi Tokat'ta gözyaşlarıyla karşılandı.

DHA | 01.06.2018 - 16:32..
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Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ın cenazesi Tokat'a getirildi

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen operasyonda, dün PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın (28) cenazesi, Hakkari’de düzenlenen askeri törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat’a getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ın cenazesi Tokat'a getirildi

Tokat Havalimanı'na getirilen Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş’ın cenazesini Vali Ömer Toraman, il protokolü, şehidin annesi Rabia ve babası Duran Aktaş ile yakınları karşıladı.

Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ın cenazesi Tokat'a getirildi

1 YAŞINDAKİ OĞLU DA AYNI UÇAKTA GELDİ

İzmir'deki astsubay okulunda okuyan şehidin kardeşi Samet Aktaş, ağabeyini onun üniforması ile karşıladı. Şehidin eşi Ebru ve oğlu Kerem Tuğra (1) Aktaş da aynı uçakla Tokat’a geldi.

Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ın cenazesi Tokat'a getirildi

GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER

Şehit Aktaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından askeri uçaktan alınarak, Tokat Belediyesi'ne ait cenaze aracına taşındı. Bu sırada şehidin anne- babası gözyaşlarına boğuldu.

Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ın cenazesi Tokat'a getirildi

"OĞULLARIM İNTİKAMINI ALACAK"

Baba Duran Aktaş, ''2 oğlum var. İntikamını alacaklar.'' diyerek, gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, daha sonra Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ın cenazesi Tokat'a getirildi

Şehit Aktaş'ın 1 yıl önce sosyal medya hesabından oğlu Kerem Tuğra’nın fotoğrafıyla paylaştığı 'Babam çalışsın, ben keyfime bakarım' notu, yürek burktu.

Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ın cenazesi Tokat'a getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası Tokat’ta düzenlenecek törenin ardından Güryıldız beldesinde toprağa verilecek.

Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ın cenazesi Tokat'a getirildi

Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ın cenazesi Tokat'a getirildi

Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ın cenazesi Tokat'a getirildi

Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ın cenazesi Tokat'a getirildi



Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ın cenazesi Tokat'a getirildi



Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ın cenazesi Tokat'a getirildi



Şehit Uzman Çavuş Aktaş'ın cenazesi Tokat'a getirildi



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