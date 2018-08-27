Bingöl'de teröristlerle girilen çatışma şehit edilen Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in naaşı memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
ŞEHİDİMİZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Yeniceli Mahalle Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, CHP Gaziantep milletvekili İrfan Kaplan, Gaziantep Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, İslahiye kaymakamları, Islahiye 106 Topçu ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Şehit Uzman Çavuş memleketi Gaziantep'te toprağa verildi VİDEO
"BİR EMRAH GİDER BİN EMRAH GELİR"
Törende şehidin kayınpederi Ömer Odun, teröristlere tepki göstererek, "Bu şehit ettiğiniz evlat, uzman çavuş, Kürt'tür. Sizin kürtlükle alakanız yok. Siz Ermeni'siniz. Siz kimin uşaklığını yapıyorsunuz. Bir Emrah gider, bin Emrah gelir. Torunum Muhammed'i hazırlıyoruz" dedi.