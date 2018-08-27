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Şehit Uzman Çavuş memleketi Gaziantep'te toprağa verildi

Memleketi Gaziantep'te toprağa verilen şehit Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in kayınpederi "Bir Emrah gider, bin Emrah gelir" dedi.

DHA | 27.08.2018 - 09:06..
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Bingöl'de teröristlerle girilen çatışma şehit edilen Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in naaşı memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş memleketi Gaziantep'te toprağa verildi

ŞEHİDİMİZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Yeniceli Mahalle Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, CHP Gaziantep milletvekili İrfan Kaplan, Gaziantep Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, İslahiye kaymakamları, Islahiye 106 Topçu ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Uzman Çavuş memleketi Gaziantep'te toprağa verildi VİDEO

Şehit Uzman Çavuş memleketi Gaziantep'te toprağa verildi

"BİR EMRAH GİDER BİN EMRAH GELİR"

Törende şehidin kayınpederi Ömer Odun, teröristlere tepki göstererek, "Bu şehit ettiğiniz evlat, uzman çavuş, Kürt'tür. Sizin kürtlükle alakanız yok. Siz Ermeni'siniz. Siz kimin uşaklığını yapıyorsunuz. Bir Emrah gider, bin Emrah gelir. Torunum Muhammed'i hazırlıyoruz" dedi.

Şehit Uzman Çavuş memleketi Gaziantep'te toprağa verildi

Şehit Uzman Çavuş memleketi Gaziantep'te toprağa verildi

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