Şehitler için denize çelenk bıraktılar

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 2-9 Temmuz arasında adaylar eğitim bilgilerini güncelleyerek onaylayabilir.

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Dünyanın en ilginç 10 restoranı

Yemek yemek sadece karın doyurmak mı sizce? Dünyanın dört bir tarafından, yemek yemek için seyahat etmenize değecek yerleri sunuyorum sizlere.