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Şehitler Köprüsü iddianamesi tamamlandı

İddianamedeki şüphelilerden 84'ü er, 48'i asker öğrenci olduğu açıklandı.

14.07.2017 - 10:19
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Şehitler Köprüsü iddianamesi tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 143 şüpheli, 318 müşteki yer alıyor.

MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR

Açılan davada şüpheliler hakkında 'Anayasal düzeni bozmak', 'kasten adam öldürmek' suçlarından müebbet hapisleri isteniyor.

34 ŞEHİDİN ARASINDA EROL OLÇOK VE OĞLU DA VAR

İddianamedeki 34 şehit arasında Erol Olçok ve oğlu da var.

CHP'Lİ VEKİL, KÖPRÜDE 34 KİŞİYİ ŞEHİT EDEN DARBECİLERİ SAVUNMUŞTU

Öte yandan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü askerleri savunarak "Bu ana kuzularını linç edenleri, FETÖ nün siyasi ayağını bulmadan, 15 Temmuz anması yapmak siyasi şovdan başka bir şey değildir" diye tweet atmıştı.

Şehitler Köprüsü iddianamesi tamamlandı

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