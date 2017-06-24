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Şehitlikte bayram arifesi

Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret eden şehit yakınları, mezarları temizleyerek, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

24.06.2017 - 13:13
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Edirnekapı Şehitliği, Ramazan Bayramı arifesinde şehit yakınlarıyla doldu.

Aileler, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Yanlarında getirdikleri künye, cevşen ve tespihleri mezar taşlarına astı.

Şehitlikte bayram arifesi

Bazı şehit yakınları, mezarların bakımını yapıp, çiçek dikti. Şehitlikte görevli askerler, ailelere refakat ederek, mezara dökmeleri için su taşıdı.

Şehitlikte bayram arifesi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2010'da mayın patlaması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Onur Ayaydın'ın ailesi de arife günü mezar başına geldi.

Şehitlikte bayram arifesi

Ayaydın'ın ağabeyi Anıl Ayaydın, her fırsatta kardeşinin mezarına geldiğini dile getirerek, "Arife, bayram, normal günde hep buradayız. Bayramımız, düğünümüz her şeyimiz burada. Yıllar geçiyor. Çocuğuma, amcasının ismini verdim. 40'ını bile burada çıkardık. Amcası yok ama onunla büyüyor gibi." dedi.

Şehitlikte bayram arifesi

Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Şırnak Maden'de icra edilen İç Güvenlik Harekatı kapsamında teröristlerle girilen silahlı çatışmada 1994'te şehit düşen Deniz Piyade Komando Er Sadık Çelik'in annesi Hanife Çelik ise 23 yıldır tek evladının yasını tutuyor.

Şehitlikte bayram arifesi

Anne Çelik, şehidinin evin tek çocuğu olduğunu belirterek, "Bizim bayramlarımız her burada geçiyor. 23 yıl oldu. En çok da evladımın boynuna sarılmayı özledim. Önceleri rüyalarımıza gelirdi. Şimdi orada da göremiyoruz. 'Anne ben ölmedim, beni ölü sanıyorsunuz ama ben hep kışlamdayım.' demişti rüyamda. 23 senedir bizim bayramlarımız hep burada." diye konuştu.

Şehitlikte bayram arifesi

Şehidinin mezarını temizleyen ve çiçeklerinin bakımını yapan anne Çelik, mezar taşında kalp içerisinde yer alan "S" ve "N" harflerini göstererek, "Evladım şehit olduğunda babası yaptırdı bunu. Oğlumun evlenmeyi düşündüğü Necla adında bir kız arkadaşı vardı. Biz de onun anısını böyle yaşatmak istedik." ifadelerini kullandı.

Şehitlikte bayram arifesi

Şehitlikte bayram arifesi

Şehitlikte bayram arifesi

Şehitlikte bayram arifesi

Şehitlikte bayram arifesi

Şehitlikte bayram arifesi

Şehitlikte bayram arifesi

Şehitlikte bayram arifesi

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