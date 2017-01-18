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Şehre inen yaban domuzlarını eliyle besledi

Tunceli'de soğuk hava nedeniyle aç kalan yaban domuzları şehir merkezine iniyor..

18.01.2017 - 11:31
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Tunceli’de kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulma konusunda sıkıntı yaşayan yaban domuzları, kent merkezine kadar iniyor. Özellikle merkeze bağlı Atatürk Mahallesi’ne inen yaban domuzları bazı vatandaşlar tarafından besleniyor.

ELİYLE DOMUZLARI BESLEDİ, SEVDİ

Atatürk Mahallesi’ne akşam saatlerinde inen yaban domuzlarını gören Özkan Korkmaz isimli vatandaş, eline aldığı ekmeklerle domuzları besledi. Özkan Korkmaz’ın birden fazla yaban domuzunu beslediği ve başını okşadığı anlar bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.Şehre inen yaban domuzlarını eliyle besledi

"TUNCELİ HALKI GENELDE BÖYLEDİR"

Yaban domuzlarının sürekli kent merkezine geldiğini belirten Özkan Korkmaz, “Kaç yıldır domuzlar merkeze kadar geliyor. Mahalle sakinleri de geldiklerinde onları beslerler. Bir gün akşam saatlerinde eve giderken aracın bagajındaki eşyaları almak için yöneldiğimde hayvanlar oradaydı. Malzemeyi alırken bana yöneldiler. Aç oldukları belliydi. Bagajda ekmek ve meyve vardı. Onları alıp önlerine attım. Öyle öyle yaklaştılar. Benden zarar görmeyeceklerini sezdiler ben de bana zarar vermeyeceklerini biliyordum. Tunceli halkı genelde böyledir. Doğal yaşamla iç içe yaşadığımız için bir korku yok. Hayvanlara bir şey verdiğiniz zaman saldırganca tutumları olmuyor. Ekmek veriyoruz. Her gün geliyorlar. Bu sadece benimle ilgili değil toplumsal bir yaklaşımdır” dedi.Şehre inen yaban domuzlarını eliyle besledi

Şehre inen yaban domuzlarını eliyle besledi

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