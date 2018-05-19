taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.410
USD
4,4904
EURO
5,2874
ALTIN
185,98
PETR
78,6700

Şehzadeler şehri Amasya 750 bin turist hedefliyor

Şehzadeler Şehri adıyla anılan Amasya'yı 2018 yılında 750 bin turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

AA | 19.05.2018 - 12:27..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Kültür turizminin önemli merkezleri arasında bulunan, Osmanlı şehzadelerinden birçoğunun ilk eğitimini aldığı, devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla "şehzadeler şehri" adıyla anılan Amasya'yı 2018 yılında 750 bin turistin ziyaret etmesi hedefleniyor.

UNESCO'NUN DÜNYA MİRASI

Harşena Dağı ile Pontus Kral Kaya Mezarları bulunan, UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Amasya, gerek doğası gerekse tarihi ile turistlerin ilgisini çekiyor.

Şehzadeler şehri Amasya 750 bin turist hedefliyor

ZİYARETÇİ SAYISI 99 BİNE ULAŞTI

Vali Osman Varol, bu yıl turizm sezonunun güzel başladığını belirterek, geçen yıl nisan ayı sonu itibarıyla 78 bin olan ziyaretçi sayısının bu yıl aynı dönemde 99 bine ulaştığını söyledi.

''1 MİLYON TURİST AĞIRLAMAYI HEDEFLİYORUZ''

Bunun geçen yıla göre bu yıl yüzde 26'lık artış anlamına geldiğine dikkati çeken Varol, "Bu çok önemli bir artış. Bu yıl ziyaretçi sayımızda artış bekliyoruz. Bugüne kadarki artış oranlarını yıl sonuna kadar korursak, 750 bin ziyaretçi sayısına rahatlıkla ulaşacağız. Kısa vadede bu şehirde 1 milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.

Şehzadeler şehri Amasya 750 bin turist hedefliyor

Şehzadeler şehri Amasya 750 bin turist hedefliyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
THY Golf Şampiyonası'nın Bulgaristan ayağı tamamlandı
THY Golf Şampiyonası'nın Bulgaristan ayağında birincilik ödülünü Hranislav Kodjahristov kazandı.
Bulgaristan gezi rehberi: Sofya, Filibe, Burgaz, Varna
482 yıl boyunca iz bıraktığımız, yabancılık çekmeyeceğiniz topraklara gidiyoruz. Tarihse tarih, denizse deniz; üstüne üstlük tam bir spa cenneti, haydi takılın peşime...
İtalya'da üç gün
İtalya; binlerce yıllık tarihi, arnavut kaldırımlı taş sokakları, lezzetli yemekleri, mimarisi ve sanat anlayışıyla birçok kültürün beşiği konumunda...
Ramazan ruhunu yaşatan camiler
İçinde bulunduğumuz 11 ayın sultanı Ramazan ayı, bu yıl da bolluğu ve bereketi ile geldi. Özellikle İstanbul'da olanlar için gezilip, görülmesi gereken camilerin ilk serisini derledik.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arap spiker liderleri Erdoğan'ı örnek gösterdi

Arap spiker liderleri Erdoğan'ı örnek gösterdi

82
Atatürk'e verilen Samsun talimatının orijinal nüshası

Atatürk'e verilen Samsun talimatının orijinal nüshası

131
İsrail-Gazze sınırında Türk bayrağı

İsrail-Gazze sınırında Türk bayrağı

77
Parma Serie A'ya döndü

Parma Serie A'ya döndü

13
Cinderes halkı güvenle sokakta

Cinderes halkı güvenle sokakta

27
CHP'li belediye maaşları vermedi, çöpler sokakta kaldı

CHP'li belediye maaşları vermedi, çöpler sokakta kaldı

120
İngiltere'de gözler kraliyet düğününde

İngiltere'de gözler kraliyet düğününde

36