Şehzadeler şehri Amasya 750 bin turist hedefliyor

Kültür turizminin önemli merkezleri arasında bulunan, Osmanlı şehzadelerinden birçoğunun ilk eğitimini aldığı, devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla "şehzadeler şehri" adıyla anılan Amasya'yı 2018 yılında 750 bin turistin ziyaret etmesi hedefleniyor.

UNESCO'NUN DÜNYA MİRASI

Harşena Dağı ile Pontus Kral Kaya Mezarları bulunan, UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Amasya, gerek doğası gerekse tarihi ile turistlerin ilgisini çekiyor.

ZİYARETÇİ SAYISI 99 BİNE ULAŞTI

Vali Osman Varol, bu yıl turizm sezonunun güzel başladığını belirterek, geçen yıl nisan ayı sonu itibarıyla 78 bin olan ziyaretçi sayısının bu yıl aynı dönemde 99 bine ulaştığını söyledi.

''1 MİLYON TURİST AĞIRLAMAYI HEDEFLİYORUZ''

Bunun geçen yıla göre bu yıl yüzde 26'lık artış anlamına geldiğine dikkati çeken Varol, "Bu çok önemli bir artış. Bu yıl ziyaretçi sayımızda artış bekliyoruz. Bugüne kadarki artış oranlarını yıl sonuna kadar korursak, 750 bin ziyaretçi sayısına rahatlıkla ulaşacağız. Kısa vadede bu şehirde 1 milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.