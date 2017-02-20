Şekerim düştü diyerek gasptan kurtuldu

İstanbul'dan Çerkezköy'e gelen iş adamı Nurettin Çakın, iş görüşmesi için gittiği Kızılpınar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde A.K.A, A.A, E.D. ve C.A tarafından zorla alıkonuldu.

İş yerinin depo kısmında Çakın'ın ellerini ve ayakları bağlayan şüpheliler, silahla tehdit ettikleri Çakın'dan, bankadaki hesabından yaklaşık 40 bin avro ve 20 bin dolar parayı vermesini istedi.

"ŞEKERİM DÜŞTÜ" BAHANESİYLE LOKANTA'DA DURUNCA..

Daha sonra, bankadan parayı çekmesi için Saray ilçesine getirilen Çakın, "Şekerim düştü" bahanesiyle şüphelilere yemek yemesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine, şüpheliler aracı Saray ilçesindeki bir lokanta önünde durdurdu. Araçtan inen Çakın, yakındaki trafik polislerini fark ederek, polislerden yardım istedi.

Çakın'ın yardım çağrısının ardından, harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.