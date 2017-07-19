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Sel sonrası Silivri

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağmurun en fazla vurduğu Silivri'de ekiplerin suları tahliye çalışması gece boyunca sürdü.

19.07.2017 - 09:08
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Dün etkili olan sağanak yağıştan en çok etkilenen Silivri Gümüşyaka'da selin vurduğu kıyı şeridinde sel suları kısmen çekildi. İtfaiye, İSKİ ve Belediye ekipleri sel sularını tahliye etmek için gece boyunca çalıştı.

Sel sonrası Silivri

VİDANJÖRLERLE SULAR BOŞALTILDI

Ekipler, Gümüşyaka Caddesi üzerindeki evlerin bahçelerindeki ve sokaklardaki suları vidanjörler yardımıyla otoyol kenarındaki giderlere boşalttı.

Sel sonrası Silivri

JANDARMA DEVRİYE ATTI

Jandarma ekipleri ise sel baskının yaşandığı bölgede devriye attığı görüldü. Çalışmaların, suların tamamen çekilinceye kadar devam edileceği belirtildi.

Sel sonrası Silivri

Sel sonrası Silivri

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