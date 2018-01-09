Sel Yayınları'ndan ocak ayı kitapları

Yeni yıla hızlı bir giriş yapan Sel Yayınları, yeni kitaplarını yayımladı. Geçtiğimiz günlerde raflarda yerini alan, Djuna Barnes'in Geceyi Anlat Bana, Max Heiven'nin Radikal Hayal Gücü ve İktidarın Krizleri, Janette Winterson'un Sanat Başkaldırır, John Steinbeck'in Yukarı Mahalle ve Eduardo Galeano'nun Zamanın Ağızları adlı kitaplar, okuyucularını bekliyor.

DJUNA BARNES - GECEYİ ANLAT BANA

"Geceyi Anlat Bana", okuru kendine has rayihasıyla sarhoş eder, ıstırabın derinlerinden bir inci çıkarır.

Yazar: Djuna Barnes

Yayınevi: Sel Yayınları

Çeviren: Aslı Biçen

Türü: Roman

Yayım yılı: 2018

Syf: 174

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Kitap Yurdu

MAX HEIVEN - RADİKAL HAYALGÜCÜ VE İKTİDARIN KRİZLERİ

Kapitalist imgelem tarafından ele geçirilen “değer”, “hayalgücü”, “müşterekler” ve “yaratıcılık” gibi kavramları zihinlerimizde gerçek anlamlarına kavuşturacak ufuk açıcı bir çalışma.

Yazar: Max Heiven

Yayınevi: Sel Yayınları

Çeviren: Kübra Kelebekoğlu

Yayım yılı: 2018

Türü: Düşünce, felsefe, psikoloji

Syf: 296

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No11.com

JANETTE WINTERSON - SANAT BAŞKALDIRIR

Kaleminin dönüştürücü niteliğinden faydalanarak sanatla aramızdaki mesafeyi kısaltmayı amaçlayan Jeanette Winterson, bu kez sanatı hayatının bir parçası kılmak için çıktığıkeşif yolculuğunda sanat nesnelerinin özündeki muhalif niteliği..

Yazar: Janette Winterson

Yayınevi: Sel Yayınları

Çeviren: Zeynep Baransel

Türü: Düşünce

Yayım yılı: 2018

Syf: 192

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Pandora

JOHN STEINBECK - YUKARI MAHALLE

Amerikalı büyük yazar Steinbeck'in çok okunan romanı...

Yazar: John Steinbeck

Yayınevi: Sel Yayınları

Çeviren: Püren Özgüren

Türü: Roman

Yayım yılı: 2018

Syf: 192

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Ekin

EDUARDA GALEANO - ZAMANIN AĞIZLARI

"Zamanın Ağızları" etten kemikten ve sesinden yoksun bırakılmış bir dünyanın sessizliklerini parçalıyor...

Yazar: Eduardo Galeano

Yayınevi: Sel Yayınları

Çeviren: Bülent Kale

Yayım yılı: 2018

Türü: Deneme

Syf: 363

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletilşim: [email protected]