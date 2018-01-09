Sel Yayınları'ndan ocak ayı kitapları

Yeni yıla hızlı bir giriş yapan Sel Yayınları, yeni kitaplarını yayımladı. Geçtiğimiz günlerde raflarda yerini alan, Djuna Barnes'in Geceyi Anlat Bana, Max Heiven'nin Radikal Hayal Gücü ve İktidarın Krizleri, Janette Winterson'un Sanat Başkaldırır, John Steinbeck'in Yukarı Mahalle ve Eduardo Galeano'nun Zamanın Ağızları adlı kitaplar, okuyucularını bekliyor.
DJUNA BARNES - GECEYİ ANLAT BANA
"Geceyi Anlat Bana", okuru kendine has rayihasıyla sarhoş eder, ıstırabın derinlerinden bir inci çıkarır.
Yazar: Djuna Barnes
Yayınevi: Sel Yayınları
Çeviren: Aslı Biçen
Türü: Roman
Yayım yılı: 2018
Syf: 174
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
MAX HEIVEN - RADİKAL HAYALGÜCÜ VE İKTİDARIN KRİZLERİ
Kapitalist imgelem tarafından ele geçirilen “değer”, “hayalgücü”, “müşterekler” ve “yaratıcılık” gibi kavramları zihinlerimizde gerçek anlamlarına kavuşturacak ufuk açıcı bir çalışma.
Yazar: Max Heiven
Yayınevi: Sel Yayınları
Çeviren: Kübra Kelebekoğlu
Yayım yılı: 2018
Türü: Düşünce, felsefe, psikoloji
Syf: 296
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
JANETTE WINTERSON - SANAT BAŞKALDIRIR
Kaleminin dönüştürücü niteliğinden faydalanarak sanatla aramızdaki mesafeyi kısaltmayı amaçlayan Jeanette Winterson, bu kez sanatı hayatının bir parçası kılmak için çıktığıkeşif yolculuğunda sanat nesnelerinin özündeki muhalif niteliği..
Yazar: Janette Winterson
Yayınevi: Sel Yayınları
Çeviren: Zeynep Baransel
Türü: Düşünce
Yayım yılı: 2018
Syf: 192
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
JOHN STEINBECK - YUKARI MAHALLE
Amerikalı büyük yazar Steinbeck'in çok okunan romanı...
Yazar: John Steinbeck
Yayınevi: Sel Yayınları
Çeviren: Püren Özgüren
Türü: Roman
Yayım yılı: 2018
Syf: 192
Kitabı satın almak için linki tıklayın:
EDUARDA GALEANO - ZAMANIN AĞIZLARI
"Zamanın Ağızları" etten kemikten ve sesinden yoksun bırakılmış bir dünyanın sessizliklerini parçalıyor...
Yazar: Eduardo Galeano
Yayınevi: Sel Yayınları
Çeviren: Bülent Kale
Yayım yılı: 2018
Türü: Deneme
Syf: 363
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletilşim: [email protected]