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Sela okuyan imama engel olanlara para cezası

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sela okuyan imam Mustafa Baki'ye engel olmaya çalışan 2 sanığa para cezası verildi.

16.02.2017 - 16:09
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Sela okuyan imama engel olanlara para cezası

Sela okuyan imama engel olanlara para cezası

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar K.G. ve N.Y ile avukatları katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, beraatlerini talep etti.

7 BİN LİRA CEZA VERİLDİ

Sanık K.G.'ye, "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçunun sabit olmaması nedeniyle beraatine hükmeden mahkeme heyeti, sanığın "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan ise suçun işleniş şeklini dikkate alarak, 7 bin lira para cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

DİĞER SANIĞA 6 BİN LİRA CEZA

Mahkeme, sanık Nait Yılmaz'a ise mağdurun yapması engellenen görevinin, suç tarih ve saati itibarıyla kamuoyu ve Türkiye'nin geleceği açısından önemini göz önünde bulundurarak, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, hapis cezasının 6 bin lira para cezasına çevrilmesine hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece'de İstasyon Mahallesi'ndeki Gültepe Camisi imamının da talimatlar gereği camide ezan, sala ve bildiriyi okuduğu aktarılan iddianamede, imamın camiden çıktığı sırada dış kapıda sanıklar Kenan Gülşen ve Nait Yılmaz tarafından önünün kesilerek üzerine yüründüğü, sanık Yılmaz'ın mağdur imama ''Ne ezanı, bu iş bitmiştir. Cumhurbaşkanı alınmıştır.'' diye bağırdığı aktarılmıştı.

Mahkeme kararında, sanıkların "silahlı terör örgütüne bilerek yardım etmek" suçundan beraatlerine karar verdi.

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