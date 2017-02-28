Sela okuyan müezzini dövenler hakim karşısına çıktı

İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin İzmir Adliyesi Sosyal Tesisleri'nde bulunan duruşma salonunda yapılan davanın duruşmasına, tutuksuz yargılanan Adil C. ve Pınar D. ile cami müezzini Mehmet Kuzgun ile tarafların avukatları katıldı.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Önceki duruşmada tutuklu olan Adil C.'nin, avukatının bir üst mahkemeye, 'Dellilerin toplanmış olması, sanığın karartabileceği delilin kalmaması, iddianamede sanığın 'ByLock' kullandığına dair bir iddia bulunmaması, suç vasfının değişme olasılığı nedeniyle yaptığı itiraz üzerine tahliye edildiği belirtildi.

Dövülen müezzin Mehmet Kuzgun'un avukatı Zeki Arıtürk ise 3 sanığın da kaçabileceklerini bildirerek, tutuklu yargılanmasını istedi.

"5 VAKİT NAMAZ KILAN BİRİSİYİM"

Adil C., bunun üzerine söz alırken şöyle dedi: "Benim kaçacağım iddia ediliyor. Bir ay önce tahliye oldum. Kaçacak olsam buraya gelmezdim. Daha önce polise kendi isteğimle gidip ifade verdim. Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım." Diğer sanık Pınar D. ise, "Daha önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Ben 5 vakit namaz kılan, dini vecibelerini yerine getirmeye çalışan birisiyim" diye konuştu.

Hakkında yakalama kararı bulunan sanık İlknur C.F.'nin avukatı Çağlayan İnan Şahin ise müvekkilinin Almanya'ya kaçmadığını, yıllardan bu yana orada yaşadığı için gittiğini, yazın Türkiye'ye geleceğini, gerekirse Almanya'da da ifade verebileceğini söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıklardan İlknur C.F.'nin yakalama kararının devamına, tutuksuz sanıkların tutuklaması isteminin reddine karar verip, duruşmayı mayıs ayına erteledi.

Duruşma sonrası sanıkların yakınları ile açıklama yapmak isteyen davacı tarafın avukatı Zeki Arıtürk arasında tartışma çıktı. Araya giren polis, tartışmayı daha fazla büyümeden önledi.