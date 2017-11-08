Selami Şahin: Sezen Aksu'yu dinlerken resmen hasta oldum

Bir müzikalde oynayabileceğinin sinyalini veren sanatçı, yıllar önce Sezen Aksu'yu nasıl keşfettiğini anlattı.

"SESİNİ DUYDUĞUM AN..."

Selami Şahin, ''Unkapanı'nda Şahinler Plak'ın kayınçosu 'Selami'ciğim ara verdiğin zaman seni biriyle tanıştıracağım, sesini dinler misin Sezen Hanım'ın' dedi. 15 dakika sonra yemek arasında 'Buyurun, ne tür okuyorsunuz?' dedim Sezen'e... 'Batı ve Türk müziği' yanıtını verdi. Sesini duyduğum anda 'Allah Allah!' dedim." şeklinde konuştu

''BU KIZA HEMEN ALBÜM ÇIKARIN''

Yapımcıya "Bu kıza hemen kontrat yapın ve albüm çıkarın" dediğini anlatan sanatçı, "İnanılmaz bir şeydi, dinlerken resmen hasta oldum. Nitekim tahminim doğru çıktı. O ses Allah vergisidir. Bestecilik hayatına da girdi. Helal olsun. Onunla gurur duyuyorum. Bu şekilde onun müzik dünyasına girmesine vesile oldum. Daha sonraları, 'Sen Sevdalı Ben Belalı' parçamı okudu. Benim için büyük bir şereftir." açıklamasını yaptı.