Selçuk Bayraktar'dan taarruz SİHA'sı paylaşımı

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ilk gövdenin fotoğrafını twitter üzerinden "Üretim hattına büyük bir uçan baluk girdi. Yolda, geliyor... Takipte kalın" diyerek paylaştı.

ÇİFT MOTORLU, 24 SAAT HAVADA

Çift motorlu olarak tasarlanan Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı, imalat bantına girdi.

Servis irtifası 40 bin feet olarak planlanan Akıncı, toplam 5 ton ağırlığa sahip olacak. Akıncı, 1,5 ton faydalı yük kapasitesi ile 24 saat havada kalabilecek.

900 KİLOLUK MÜHİMMAT TAŞIYABİLECEK

ANKA'nın ardından daha büyük Akıncı'da tasarımın önemli bölümü tamamlandı. 2020'de ilk uçuşunu yapması planlanan sistem, 900 kilogram mühimmat taşıyabilecek.

Toplam bir yıllık test aşamasından sonra teslimatın 2021’de yapılması öngörülüyor.