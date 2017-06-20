taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.332
USD
3,5233
EURO
3,9280
ALTIN
140,89
PETR
47,0200

Selçuk Özdağ: Askerlerin zehirlenmesi siyasi rant olmasın

AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, kışlada yaşanan asker zehirlenmelerine değindi.

20.06.2017 - 04:23
  1. Haberler
  2. Gündem

Manisa'daki 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki askerlerin rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması ve devam eden süreçle ilgili konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, konunun kapsamlı araştırıldığını ve soruşturulduğunu, konunun fizyolojik, hukuki, psikolojik ve provokasyon boyutları bulunduğunu belirtti. Özdağ, şöyle dedi:

"Bu konunun fizyolojik boyutu var. Fizyolojik boyutuyla ilgili Sağlık Bakanlığımız, İl sağlık Müdürlüğümüz, Kamu Hastaneleri Birliğimiz, Halk Sağlığı Müdürlüğümüz, başhekimlerimiz ve hekimlerimiz ilgileniyor. Hukuki boyutu ile Cumhuriyet Başsavcılığımız ve adliye ilgileniyor. Bu konunun psikolojik boyutu var. Askerlerimizin terapileri varsa komutanlarımız ilgileniyor. Bu konunun provokasyon kısmı var. Yine bu kısmı askeriye, emniyet, istihbarat değerlendirecek. Bu konunun bir de eğitimle alakalı kısmı var. Bu nedenle tüm asker ailelerini ve Manisalıları itidalli olmaya davet ediyorum."

"KIŞLAYA 10 GÜN ASKER ALINMAYACAK"

Soma'da 2014 yılında Cumhuriyet tarihinin en trajik iş kazasının meydana geldiğini hatırlatan Özdağ, o maden kazasında elide somut bir şeyler bulunduğunu ancak buradaki son olayda somut bir şey bulunmadığını vurgularken şöyle dedi:

"Şehit olan askerimizin dahi otopsi raporu şu ana kadar çıkmış değil. Kırkağaç'ta ve Doğu Kışla'da yaşanan hadiselerle ilgili yine somut bir şey çıkmadı. 17 Haziran Cumartesi akşamı yaşanan son hadisede ise herhangi bir bulguya rastlanmadı. Burada her türlü ihtimal düşünülmelidir. Özellikle konu siyasi rant haline getirilmemelidir. Bu konuda özellikle CHP Milletvekillerine sesleniyorum. Lütfen bu konuyu siyasi rant malzemesi haline getirmeyin. Bildiğiniz ya da tespit ettiğiniz herhangi bir şey varsa bizimle paylaşın ve birlikte çalışalım. Hukuk, Askeriye, Sağlık Bakanlığı gereğini yapsın. Milli Savunma Bakanlığı ise ihaleyi iptal ederek gereğini yapmış. Şu an Batı Kışla'da er eğitim tugayında bulunan askerler acemiliklerini bitip dağıtıma gittikten sonra bu kışlaya 10 gün kadar asker alınmayacak."


Selçuk Özdağ: Askerlerin zehirlenmesi siyasi rant olmasın

"CHP'Lİ BİÇER'İN DAVRANIŞI DOĞRU DEĞİL"

Devlet olarak her türlü tedbirin alındığını söyleyen Özdağ, sağduyulu açıklamalarından dolayı MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'a teşekkür ettiğini ifade ederken, barada 16 bine yakın askerin Kırkağaç'ta, Doğu Kışla'da, Batı Kışla'da, Alaşehir'de eğitim gördüğünü, aileleri yemin törenlerine geldiğini hatırlattı. Özdağ, "CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in davranışı ve askerleri konuşturması doğru değil. Sayın Biçer'in, 'Kan değerlerini bize vermiyorlar' gibi sözleri de doğru değil. Zaten Kamu Hastaneleri Birliği Genel sekreterimizde konuyla ilgili açıklamasını yaptı. Her şey şeffaflıkla yürüyor. Hiçbir şeyi saklamıyor, korumuyoruz. Ama bir milletvekilinin daha duyarlı, yatıştırıcı olması gerekirken canlı yayın yaparak askerleri de ön plana sürerek, konuşturarak konuya malzeme yaparak bir algı yürütmesi doğru değil. Bir delil, belge teşhisiniz var ise meclise gelir ve ilgili bakanlarla konuşursunuz. Buradan infial yaratmak adına yayın yapmak ve insanları tahrik etmek doğru değil. Tur Yıldız Biçer siyasi etik içerisinde hareket etmeli" dedi.

Yemek firması yöneticisi ve çalışanlarından toplam 24 kişinin gözaltına alındığını ifade eden AK Parti Manisa Millletvekili elçuk Özdağ, "Milli Savunma ve Sağlık Bakanlığımız çok duyarlı hareket ediyor ve Sağlık Bakanlığımız uzman bir ekip gönderdi. Milli Savunma Bakanımız yaşanan hadiseden sonra gece yarısı kalktı geldi, askerlerimizi ziyaret etti ve durum değerlendirmesi yapıldı. Bir infiale gerek yok" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Başbakan Yıldırım Batı Trakya Türkleriyle iftarda buluştu
Binali Yıldırım, Gümülcine yakınlarındaki Kurcalı köyünde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı iftarda Batı Trakyalı Türklerle bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu uyarı aldı, artık yoldan çıkmayacak
Hükümeti protesto etmek için Ankara'dan İstanbul'a yürüyen ve 90 kilometreyi aşan CHP lideri, artık daha dikkatli davranacak.
Murat Bardakçı'dan Mehmet Çebi'ye destek
Tarihçi Murat Bardakçı, bugünkü yazısında İlber Ortaylı ve Mehmet Çebi arasında yaşanan tartışmaya değindi.
Çipras'a Yunanistan'a sığınan darbeciler soruldu
Çipras'ın mahkeme kararına saygı duyacaklarını söylemesi üzerine konuşan Başbakan, ilişkilerin bozulabileceği uyarısında bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar'dan ambargo açıklaması

Katar'dan ambargo açıklaması

40
Ayşe Aral hayatını kaybetti

Ayşe Aral hayatını kaybetti

23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video

90
Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı Amerikalı öğrenci öldü

Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı Amerikalı öğrenci öldü

17
Başsavcıdan Manisa'daki zehirlenmeler hakkında açıklama

Başsavcıdan Manisa'daki zehirlenmeler hakkında açıklama

52
Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

52
Nihat Özdemir: Çanakkale köprüsü 2023’ten önce açılacak

Nihat Özdemir: Çanakkale köprüsü 2023’ten önce açılacak

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM