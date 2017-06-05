Selçuk Yöntem Murat Yıldırım'a rakip olacak

Son olarak ATV'de yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster?' programını sunan usta oyuncu ve sunucu Selçuk Yöntem,geçen günlerde Fox TV ile anlaşmıştı. Yöntem'in yeni kanalında sunacağı programının detayları açıklandı.

MİLYONLUK RESİM

Tiyatro sanatçısı ve sunucu Selçuk Yöntem, 'Milyonluk Resim' ile ekrana dönecek. Programda ekrana bir resim gelecek ve o resimle ilgili bir soru çıkacak.

Yarışmacı doğru bildiği her soru için para ağacında bir basamak yukarı çıkacak ve 12 soruyu doğru cevaplamayı başarırsa tam 1 milyon liralık büyük ödülün sahibi olacak.