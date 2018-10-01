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Selden kurtulmaya çalışan İzmirli

İzmir'de etkili olan sağanak yağış, dakikalar içerisinde yolları adeta göle çevirdi, bazı iş yerlerini ve evleri su bastı.

İHA | 01.10.2018 - 17:49..
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Yunanistan üzerinden gelen kasırganın İzmir'i teğet geçmesiyle beraber sağanak yağış İzmir'de etkili oldu.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Yoğun yağış, dakikalar içerisinde İzmir bölgesini etkisi altına aldı. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde rögar kapaklarının tıkanması nedeniyle yollar adeta göle döndü. Özelikle Bornova ilçesinde etkili sağanak nedeniyle büyük su birikintileri oluştu.

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Dakikalar içerisinde bastıran yağışla birlikte bazı iş yerlerini ve evleri su bastı. Yollardan akan yağmur suları nedeniyle trafikte zaman zaman kilitlenme noktasına geldi. Bazı vatandaşlarda yağmurdan şemsiyeler yardımıyla ve saçakların altına gizlenerek korundu.

YARIN ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Su birikintilerinin olduğu bölgelerde ise belediye ekipleri yoğun çaba harcayarak suları tahliye etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlarda iş yerlerinden suları tahliye etti. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, yağışların, 1 Ekim 2018 Pazartesi itibariyle il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde süreceği, yarından itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi.

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