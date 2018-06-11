taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.818
USD
4,5093
EURO
5,3256
ALTIN
188,47
PETR
75,9400

Selenyum nedir

Selenyum; kanser, kalp hastalıkları gibi hastalıkalrı önlüyor.

  1. Haberler
  2. İpucu

Eskiden zararları olduğu düşülen Selenyum, yapılan araştırmalar sonucu yararlı ve hatta insan vücudunda olduğu gerçekği ortaya çıktı.

DALAK, BÖBREK VE PANKREASTA BULUNUR

Selenyum, bağırsaklarda yüzde 60 oranında emilirken, her iki cinste dalak, böbrek ve pankreasta bulunur.

Selenyum nedir

SELENYUM EKSİKLİĞİ

Bazı kanser türleri ile kalp damar hastalıklarının selenyum eksikliği ile yakın ilişkilisi vardır. Katarakt nedeniyle ameliyat edilenlerde alınan merceğin normal merceğe oranla 6 kat daha az selenyum içerdiği ispatlanmıştır. Bunun kataraktın nedeni mi yoksa sonucu mu olduğu kesin değildir.

Doku esnekliği ve yaşlanma belirtileri selenyum eksikliğinde daha hızlı olmaktadır. Metaller selenyum eksikliğinde daha zararlı olmaktadırlar. Selenyumdan fakir topraklarda yaşayan ailelerin çocukları diğer çocuklara oranla daha yavaş büyümektedirler.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Postür nedir

Postür nedir

7
Nekbe nedir

Nekbe nedir

1
Mutfak için doğal temizlik yöntemleri

Mutfak için doğal temizlik yöntemleri

0
İngilizler çayı neden sütle içer

İngilizler çayı neden sütle içer

1
Metal yorgunluğu nedir

Metal yorgunluğu nedir

2
Beyaz spor ayakkabıları temizlemenin kolay yolu

Beyaz spor ayakkabıları temizlemenin kolay yolu

4
Siyah havuç nedir

Siyah havuç nedir

10