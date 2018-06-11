Selenyum nedir

Eskiden zararları olduğu düşülen Selenyum, yapılan araştırmalar sonucu yararlı ve hatta insan vücudunda olduğu gerçekği ortaya çıktı.

DALAK, BÖBREK VE PANKREASTA BULUNUR

Selenyum, bağırsaklarda yüzde 60 oranında emilirken, her iki cinste dalak, böbrek ve pankreasta bulunur.

SELENYUM EKSİKLİĞİ

Bazı kanser türleri ile kalp damar hastalıklarının selenyum eksikliği ile yakın ilişkilisi vardır. Katarakt nedeniyle ameliyat edilenlerde alınan merceğin normal merceğe oranla 6 kat daha az selenyum içerdiği ispatlanmıştır. Bunun kataraktın nedeni mi yoksa sonucu mu olduğu kesin değildir.

Doku esnekliği ve yaşlanma belirtileri selenyum eksikliğinde daha hızlı olmaktadır. Metaller selenyum eksikliğinde daha zararlı olmaktadırlar. Selenyumdan fakir topraklarda yaşayan ailelerin çocukları diğer çocuklara oranla daha yavaş büyümektedirler.