Selfie çeken iki arkadaş uçak çarpması sonucu öldü

Son dönemde duymaya alışkın olduğumuz ölümle biten selfie kazalarının bir yenisi Meksika'da gerçekleşti. Ülkenin Chihuahua eyaletinde küçük uçakların iniş kalkış yaptığı bir pistin yakınında selfie çeken 2 genç kızın kafasına uçağın kanatlarından bir tanesi çarptı.

2 ARKADAŞ KAZA SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

18 yaşındaki Nitzia Mendoza Corral ve 17 yaşındaki Clarissa Morquecho Miranda'nın kaza sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, çevredekilerin ikazlarına kulak asmayan ikili uzun süre boyunca piste çok yakın bir bölgede selfie çekmeye devam etti.

(Kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki Nitzia Mendoza Corral)