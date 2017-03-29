taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,5987
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

Selfie çeken iki arkadaş uçak çarpması sonucu öldü

Meksika'da havaalanı pistine yakın bir yerde selfie çeken iki genç kıza uçak çarptı.

29.03.2017 - 15:36
  1. Haberler
  2. Dünya

selfie

Son dönemde duymaya alışkın olduğumuz ölümle biten selfie kazalarının bir yenisi Meksika'da gerçekleşti. Ülkenin Chihuahua eyaletinde küçük uçakların iniş kalkış yaptığı bir pistin yakınında selfie çeken 2 genç kızın kafasına uçağın kanatlarından bir tanesi çarptı.

2 ARKADAŞ KAZA SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

18 yaşındaki Nitzia Mendoza Corral ve 17 yaşındaki Clarissa Morquecho Miranda'nın kaza sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, çevredekilerin ikazlarına kulak asmayan ikili uzun süre boyunca piste çok yakın bir bölgede selfie çekmeye devam etti.Selfie çeken iki arkadaş uçak çarpması sonucu öldü
(Kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki Nitzia Mendoza Corral)

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bugün seçim olsa: İşte sonuçlar

Bugün seçim olsa: İşte sonuçlar

216
Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE

Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE

26
Rusya ile İran vizeleri kaldırdı

Rusya ile İran vizeleri kaldırdı

32
İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit mektubunu imzaladı

İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit mektubunu imzaladı

37
Adil Öksüz ABD Konsolosluğu'ndan arandı

Adil Öksüz ABD Konsolosluğu'ndan arandı

89
Selin Sayek Böke hayır için koalisyonu övdü

Selin Sayek Böke hayır için koalisyonu övdü

393
ABD'li komutandan PYD'nin Rakka isteğine cevap

ABD'li komutandan PYD'nin Rakka isteğine cevap

88
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM