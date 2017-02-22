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Selfie çekerken elektrik akımına kapılan genç öldü

Adana'da çıktığı vagonun üzerinde selfie çekerken akıma kapılarak ölen 16 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.

22.02.2017 - 13:56
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adana

Merkez Seyhan İlçesi’ndeki Denizli Mahallesi’nde oturan Berkay Er, dün akşam saatlerinde ailesinden izin alıp, arkadaşları ile sinemaya gitti. Film bittikten sonra evlerine dönen gençler, yolu kısaltmak için tren garından geçmek istedi.

VAGONUN ÜZERİNE ÇIKIP SELFİE ÇEKMEK İSTEDİ

Tehlikeye rağmen karanlıkta rayların arasından, geçen gençlerden Berkay Er, cep telefonu ile selfie yapmak için park halindeki vagonun üzerine çıktı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLDÜ

Cep telefonunu açıp fotoğraf çekmeye çalışan Er, bu sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

"UYARDIK AMA BİZİ DİNLEMEDİ"

Özel bir teknik meslek lisesi 2’nci sınıf öğrencisi olan Berkay Er’in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaşamını yitiren liseli Berkay’ın arkadaşları poliste verdikleri ifadelerinde, "Vagonun üzerine çıktı. Selfie çekerken aniden akıma kapıldı. Uyardık ama bizi dinlemedi" dedi. Er’in cenazesi yakınları tarafından bugün otopsi sonrası teslim alınarak Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. Polis olay ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Selfie çekerken elektrik akımına kapılan genç öldü

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