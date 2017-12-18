Selfitis nedir

Selfitis terimi, takıntılı biçimde sürekli selfie çekilen kişileri ifade etmek için ilk kez 2014 yılında kullanıldı. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla artan selfie çekilme oranları korkutucu boyutlara ulaşırken artık bir psikolojik rahatsızlık olarak görülüyor.

Amerikan Psikiyatri Derneği, bu takıntıyı bir hastalık olarak değerlendirmek gerektiğini ileri sürerken Nottingham Trent Üniversitesi ile Hindistan'daki Thiagarajar Enstitüsü de bu alışkanlığın bir hastalığa dönüşüp dönüşmediğinin araştırılması kararını verdi. Konu hakkında yapılan araştırmalar sonucunda Selfitis'in bir ruhsal bozukluk olduğuna karar verildi.

Bu takıntı hakkında yapılan araştırmalar, selfitis olanların dikkat çekmeyi seven, genellikle özgüven eksikliği yaşayan ve toplumdaki konumlarını güçlendirip bir gruba ait olma isteği duyanlar olduğunu ortaya koydu.

Dr. Janarthanan Balakrishnan, "Genellikle bu durumda olanlarda özgüven eksikliği oluyor ve çevrelerinde kabul görme isteği oluşuyor. Bu durum, diğer bağımlılık davranışlarıyla aynı semptomları da gösterebilir" derken Balakrishnan, "Bu rahatsızlığın varlığı teyit edildi, şimdi insanların neden ve nasıl böyle takıntılı davranışlarda bulunduğu anlaşılmalı ve bu durumdan en çok etkilenenlere nasıl yardımcı olunacağı bulunmalı." önerisinde bulundu.