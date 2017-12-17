Selimiye'de gün doğumu ve gün batımı

"Taş dehaya ulaştı, deha taş kesildi" diye de tasvir edilen etkileyiciliği ile görenleri hayran bırakan Selimiye Camisi, gün doğumu ve gün batımında ufuktan yansıyan kızıl renkle heybetini katlıyor.

Selimiye'de gün doğumu

MİMAR SİNAN'IN "USTALIK ESERİ"

Gün batımında daha da ön plana çıkan, mimarı Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" diye övdüğü Selimiye Camisi'ni ilk kez görenler heyecanlarını gizleyemiyor.

Selimiye'de gün doğumu

MÜHENDİSLİK BİLİMİNİ ZORLAYAN "ŞAHESER"

Sınır komşusu Avrupa ülkelerinden dahi görülen, döneminin mühendislik ve matematik bilimlerini zorlayan mimari yapısını gün batımındaki pamuğu andıran bulutların çevrelediği Selimiye Camisi, akşamın karanlığı çökmeden kırmızı ve pembe tonlarıyla güne veda ediyor.

Selimiye'de gün batımı

Selimiye'de gün batımı



KENTİN ORTASINDA BİR ZÜMRÜT GİBİ

Kubbe ve şerefelerinin ışıklandırmasıyla zifiri karanlıkta da kentin ortasında bir zümrüt gibi parlayan Selimiye Camisi hem ibadet hem de ziyarete kapılarını 24 saat açık tutmaya devam ediyor.

Selimiye ve sis