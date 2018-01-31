Türkiye, güney sınırlarında ABD destekli terör oluşumu YPG'ye yönelik operasyon yapıyor.

Ülkemizin yaklaşık 40 yıldır başına bela olan terör organizasyonu PKK'nın, Suriye'deki uzantısı olan YPG'ye yönelik operasyonlar, dış dünyada olduğu gibi zaman zaman iç politikada da tepkiyle karşılaşıyor.

Tepkiler kimi zaman CHP'den, kimi zaman da Türk Tabipler Birliği ve Mimarlar Odası gibi meslek odalarından geliyor.

SAVAŞA KARŞIYIZ YALANI

Türkiye, asker/polis/sivil vatandaşlarını teröre kurban vermiş bir ülke olarak, kendi güvenliğini sağlama adına terör operasyonları yapıyor ancak ne hikmetse kendi sivil toplum kuruluşları bile bu operasyonlara tepki gösteriyor.

Son olarak, YPG'yi Mehmetçik'ten korumak adına 'savaşa karşıyız' yalanıyla teröristlerin yok edilmesine karşı duran Türk Tabipler Birliği'ne yönelik bir operasyon yapılmıştı.

TERÖRİSTLERİ SEVİNDİREN AÇIKLAMALAR

Şimdi de 'Tabiplerin yanındayız' yalanıyla, YPG operasyonlarını durdurmak isteyen farklı bir organizasyonla karşı karşıyayız.

Geçmişte annesi, Tabipler Birliği'nde başkanlık yapmış olan CHP'li Selin Sayek Böke de Twitter üzerinden yayınladığı bir video ile bu kervana katıldı.

Selin Sayek Böke: Türk Tabipler Birliği'nin yanındayız VİDEO

ANNESİNİN ÇİÇEĞİNİ TAKTI

Annesinin barış çiçeğini yakasını takarak açıklamalarda bulunan Selin Sayek Böke, "Savaşa alıkış tutmamak suç değildir bilakis insanlığın gereğidir. Hekimin görevide barış istemektir ve yaşam hakkını savunmaktır.

"YAŞAM HAKLARINI SAVUNANLARIN YANINDAYIZ"

Bugün Türk Tabipler Birliği bu yaşam hakkını savunan bildirgesi sebebiyle gözaltına alındı. Bize düşende yaşam haklarını savunanlar olarak onların yanında olmaktır." ifadelerini kullandı.

Selin Sayek Böke'nin annesi Füsun Sayek